Inflația rămâne aproape de pragul de 10%

Data: 13 Noiembrie 2025

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mâncarea cu 7,57%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. În septembrie, inflaţia a fost 9,88%.

La alimente, care s-au scumpit cu 7,57% faţă de octombrie 2024 şi cu 0,48% faţă de luna precedentă, cele mai mari majorări au fost la fructe (+22,74%, faţă de octombrie 2024), la cafea și cacao (+19,25%), la zahăr (+ 13,27%). Creșteri au fost și la lapte (+11,46%), la pâine (+9,5%) și citrice (+8,16%). Ouăle şi-au mărit tariful în ultimul an cu 9,03%, în schimb s-au ieftinit cartofii (-9,32% față de octombrie 2024).

Mărfurile nealimentare s-au apreciat cu 10,96% faţă de octombrie 2024 şi cu 0,41% faţă de septembrie 2025, cu creșteri substanțiale în 12 luni la energia electrică (+72,30%). Alte majorări anuale ale tarifelor în această categorie au mai fost la energia termică (+17,70%), cărți, ziare, reviste (+10,11%), detergenți (+8,9%).

Serviciile s-au scumpit cu 10,52, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,74%, faţă de septembrie 2025. Față de anul trecut, prețul la biletele CFR s-au majorat cu 18,59%, iar la serviciile de igienă şi cosmetică cu 18,54%.

În privința câştigului salarial mediu, acesta a fost în septembrie de 5.443 de lei net și de 9.078 de lei brut, cu 56 de lei (+1%), respectiv 76 de lei (+0,8%) mai mare decât în august. Cele mai bune salarii medii nete s-au înregistrat în extracţia petrolului şi a gazelor (12.433 lei) şi în IT (12.136 lei), iar cele mai reduse în sectorul Horeca (3.383 lei) şi în confecții (3.446 lei). În ultimul an, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%. (C.Z.)