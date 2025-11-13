Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Inflația rămâne aproape de pragul de 10%

Data: 13 Noiembrie 2025

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mâncarea cu 7,57%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. În septembrie, inflaţia a fost 9,88%.

La alimente, care s-au scumpit cu 7,57% faţă de octombrie 2024 şi cu 0,48% faţă de luna precedentă, cele mai mari majorări au fost la fructe (+22,74%, faţă de octombrie 2024), la cafea și cacao (+19,25%), la zahăr (+ 13,27%). Creșteri au fost și la lapte (+11,46%), la pâine (+9,5%) și citrice (+8,16%). Ouăle şi-au mărit tariful în ultimul an cu 9,03%, în schimb s-au ieftinit cartofii (-9,32% față de octombrie 2024).

Mărfurile nealimentare s-au apreciat cu 10,96% faţă de octombrie 2024 şi cu 0,41% faţă de septembrie 2025, cu creșteri substanțiale în 12 luni la energia electrică (+72,30%). Alte majorări anuale ale tarifelor în această categorie au mai fost la energia termică (+17,70%), cărți, ziare, reviste (+10,11%), detergenți (+8,9%).

Serviciile s-au scumpit cu 10,52, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,74%, faţă de septembrie 2025. Față de anul trecut, prețul la biletele CFR s-au majorat cu 18,59%, iar la serviciile de igienă şi cosmetică cu 18,54%.

În privința câştigului salarial mediu, acesta a fost în septembrie de 5.443 de lei net și de 9.078 de lei brut, cu 56 de lei (+1%), respectiv 76 de lei (+0,8%) mai mare decât în august. Cele mai bune salarii medii nete s-au înregistrat în extracţia petrolului şi a gazelor (12.433 lei) şi în IT (12.136 lei), iar cele mai reduse în sectorul Horeca (3.383 lei) şi în confecții (3.446 lei). În ultimul an, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%. (C.Z.)

