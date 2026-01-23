Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Petiție pentru controlul cormoranilor

Actualitate socială
Data: 30 Ianuarie 2026

O petiţie online, „Salvează pescuitul! Controlaţi populaţia de cormorani!”, cere autorităţilor să controleze numărul cormoranilor care afectează pescuitul şi echilibrul ecosistemelor acvatice. Guvernatorul Rezervaţiei Bio­sferei Delta Dunării (RBDD), Bogdan Bulete, susţine că există „soluţii de limitare a pagubelor făcute de cormorani în amenajările piscicole” și că în Deltă există până la 40.000 de exemplare. Raportat „la numărul de ferme piscicole, este o populaţie mare”, dar raportat „la numărul de hectare de luciu de apă din RBDD, inclusiv cele 120.000 ha de luciu marin, nu este atât de mare”, a spus guvernatorul pentru Agerpres. (C.Z.)

