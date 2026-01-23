Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată
Petiție pentru controlul cormoranilor
O petiţie online, „Salvează pescuitul! Controlaţi populaţia de cormorani!”, cere autorităţilor să controleze numărul cormoranilor care afectează pescuitul şi echilibrul ecosistemelor acvatice. Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Bogdan Bulete, susţine că există „soluţii de limitare a pagubelor făcute de cormorani în amenajările piscicole” și că în Deltă există până la 40.000 de exemplare. Raportat „la numărul de ferme piscicole, este o populaţie mare”, dar raportat „la numărul de hectare de luciu de apă din RBDD, inclusiv cele 120.000 ha de luciu marin, nu este atât de mare”, a spus guvernatorul pentru Agerpres. (C.Z.)