Livezi afectate de îngheţul târziu

Data: 23 Mai 2025

În judeţul Alba, îngheţul târziu din primăvara acestui an a afectat 137,75 hectare de livezi de pomi fructiferi, acestea fiind afectate într-o perioadă critică pentru dezvoltarea mugurilor şi a florilor. În mod evident, producţia din acest an va fi afectată, în special la cireşi. Datele colectate din judeţul Alba vor fi incluse în analiza naţională realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea stabilirii unor măsuri de sprijin pentru agricultorii afectaţi. (O.N.)