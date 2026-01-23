Măsuri de susținere propuse de mediul de afaceri

Data: 29 Ianuarie 2026

În contextul în care economia dă semne de stagnare, repre­zentanții mediului de afaceri cer includerea în pachetul de reforme al Guvernului și a unor programe de susținere a sectorului privat. Printre măsurile propuse de IMM România se numără credite garantate pentru investiții și capital de lucru, finanțări pentru start-up-uri, reducerea sarcinilor administrative. Pentru stimularea investi­țiilor, Concordia propune introducerea creditelor fiscale și deductibilităților de 150-200% pentru producție.

Managerii din industrie, comerţ şi servicii estimează pentru perioada ianuarie - martie 2026 o scădere moderată a activităţii economice, potrivit rezultatelor anchetelor de conjunctură realizate de Institutul Naţional de Statistică în ianuarie și publicate ieri. 16,4% dintre managerii din construcţii şi 11,4% din industrie estimează că în această perioadă numărul de salariaţi va scădea, iar 50,2% din managerii din comerţ şi 45,3% din construcţii că preţurile vor creşte. Sunt date care reflectă atât o încetinire a economiei, cât și pesimism în rândul mediului de afaceri.

Confederaţia patronală IMM România a propus, săptămâna trecută, un program de relansare economică pentru întreprinderile mici şi mijlocii format din 11 programe de finanţare, pe care le consideră necesare după ce măsurile guvernamentale de anul trecut au mărit fiscalitatea şi costurile pentru mediul de afaceri. Printre programele propuse se numără: IMM INVEST - garanţii de până la 90% din valoarea creditelor pentru investiţii şi capital de lucru; IMM Prosumer - granturi de maximum 200.000 ­euro, pentru producţia de energie electrică de sub 400 kW; SCALE-UP - ajutor de stat de ma­ximum 1 milion euro pentru IMM-uri cu minimum 10 ani vechime pentru creşterea producţiei industriale. De asemenea, sunt propuse programe pentru start-up-uri, vouchere pentru digitalizare, finanțări pentru internaţionalizare, vouchere pentru calificarea şi recalificarea angajaţilor, dar și măsuri de reducere a sarcinilor administrative, de debirocratizare și simplificare etc. Nevoia de finanţare prin programele propuse a fost evaluată de IMM România între 5 şi 10 miliarde de lei, a declarat preşedintele organizației, Florin Jianu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Și Confederaţia Patronală Concordia a lansat luna trecută un pachet de măsuri pentru stimularea economiei, care vizează șapte domenii de acțiune: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică. Printre propuneri se numără: creșterea capacității fondurilor de pensii de a investi prin majorarea plafonului legal la 5-10% din active - ar mobiliza peste un miliard de euro către IMM-uri și start-­up-uri, relaxarea presiunii fiscale asupra băncilor - ar debloca creditarea și ar redirecționa 4-6 miliarde lei anual către investiții etc., potrivit concordia.ro. (C.Z.)