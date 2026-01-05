Ministerul Agriculturii a publicat, pe site-ul propriu, calendarul estimativ pentru ianuarie și februarie al lansării sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Vor
Potențial mare pentru sectorul avicol
Industria alimentară are un potenţial semnificativ şi produce alimente de calitate, însă are nevoie de investiţii consistente pentru a-şi reduce vulnerabilitatea în faţa importurilor „Ne dorim ca 2026 să fie anul procesării, să se dea importanţa cuvenită industriei alimentare”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară - Romalimenta, Aurel Popescu. În opinia sa, cel mai mare potenţial este în sectorul avicol, activ deja pe pieţele externe, în panificație, dar şi în industria cărnii, afectată însă de pesta porcină africană. (C.Z.)