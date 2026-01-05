Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Potențial mare pentru sectorul avicol

Data: 09 Ianuarie 2026

Industria alimentară are un potenţial semnificativ şi produce alimente de calitate, însă are nevoie de investiţii consistente pentru ­a-şi reduce vulnerabilitatea în faţa importurilor „Ne dorim ca 2026 să fie anul procesării, să se dea importanţa cuvenită industriei alimentare”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară - Romalimenta, Aurel Popescu. În opinia sa, cel mai mare potenţial este în sectorul avicol, activ deja pe pieţele externe, în pani­fi­cație, dar şi în industria cărnii, afectată însă de pesta porcină africană. (C.Z.)

