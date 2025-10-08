Monede BNR cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”

Banca Naţională a României a lansat, luni, în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint şi o monedă din tombac cuprat cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”. Potrivit băncii centrale, aversul monedelor prezintă macheta Catedralei Naţionale, inscripţiile „România” şi „Catedrala Naţională” în arc de cerc, anul de emisiune „2025” şi stema României. Reversul comun al monedelor redă o imagine a Palatului Patriarhiei, sediul Patriarhiei Române şi inscripţia „Patriarhia Română”. Valoarea nominală a monedei de aur este 500 de lei, a celei de argint de 10 lei, iar a celei din tombac cuprat de 1 leu.

Monedele din aur şi argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate. Tirajul maxim aprobat pentru moneda din aur este de 1.000 de piese, pentru cea din argint 5.000 de piese, iar pentru cea din tombac cuprat 5.000 de piese.

Preţurile de vânzare sunt: 23.000 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate; 630 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate; 250 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv pliantul de prezentare şi mapa cartonată.