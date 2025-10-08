Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Monede BNR cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”

Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 08 Octombrie 2025

Banca Naţională a României a lansat, luni, în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint şi o monedă din tombac cuprat cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”. Potrivit băncii centrale, aversul monedelor prezintă macheta Catedralei Naţionale, inscripţiile „România” şi „Catedrala Naţională” în arc de cerc, anul de emisiune „2025” şi stema României. Reversul comun al monedelor redă o imagine a Palatului Patriarhiei, sediul Patriarhiei Române şi inscripţia „Patriarhia Română”. Valoarea nominală a monedei de aur este 500 de lei, a celei de argint de 10 lei, iar a celei din tombac cuprat de 1 leu. 

Monedele din aur şi argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate. Tirajul maxim aprobat pentru moneda din aur este de 1.000 de piese, pentru cea din argint 5.000 de piese, iar pentru cea din tombac cuprat 5.000 de piese. 

Preţurile de vânzare sunt: 23.000 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate; 630 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate; 250 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv pliantul de prezentare şi mapa cartonată.

