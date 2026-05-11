Munteanu: Proiectul unionist nu este deocamdată de actualitate

Data: 11 Mai 2026

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a declarat, joi, pentru Agerpres, că nu îi displac discuţiile pe tema unirii dintre România şi Republica Moldova, ­subliniind că cele două state sunt foarte aproape. „Urmărind evoluţiile ambelor ţări şi având şi familie şi prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape şi am fost o ţară, avem o istorie comună”, a afirmat şeful Executivului de la Chişinău.

El admite însă că principalul său obiectiv în mandatul de premier este acela de integrare în Uniunea Europeană, arătând că „lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”. „Nu putem concomitent să ne ocupăm şi de proiectul unionist şi de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Şi noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager. Eu am mandatul (…) să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce şi facem. (…) Să vedem, dar în istorie ca şi în viaţă lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”, a spus Munteanu.

În România, aproape trei sferturi (71,9%) dintre cei întrebați în cadrul unui sondaj publicat zilele trecute ar vota „da” la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova, în timp ce 21,4% s-ar pronunţa împotrivă.

Conform Barometrului Inscop Research, 34,7% cred că unirea nu se va întâmpla, 8,4% dintre români consideră că va avea loc în următorii trei ani, 13,3% în următorii cinci ani, iar 29,3% în următorii zece ani sau mai mult. Potrivit directorului Inscop Research, Remus Ştefureac, citat de Agerpres, tema unirii „pare să fi depăşit zona nostalgiei istorice” şi să se fi transformat într-un „reper identitar larg acceptat” în societatea românească. (C.Z.)