Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Munteanu: Proiectul unionist nu este deocamdată de actualitate

Munteanu: Proiectul unionist nu este deocamdată de actualitate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Mai 2026

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a declarat, joi, pentru Agerpres, că nu îi displac discuţiile pe tema unirii dintre România şi Republica Moldova, ­subliniind că cele două state sunt foarte aproape. „Urmărind evoluţiile ambelor ţări şi având şi familie şi prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape şi am fost o ţară, avem o istorie comună”, a afirmat şeful Executivului de la Chişinău.

El admite însă că principalul său obiectiv în mandatul de premier este acela de integrare în Uniunea Europeană, arătând că „lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”. „Nu putem concomitent să ne ocupăm şi de proiectul unionist şi de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Şi noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager. Eu am mandatul (…) să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce şi facem. (…) Să vedem, dar în istorie ca şi în viaţă lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”, a spus Munteanu. 

În România, aproape trei sferturi (71,9%) dintre cei întrebați în cadrul unui sondaj publicat zilele trecute ar vota „da” la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova, în timp ce 21,4% s-ar pronunţa împotrivă.

Conform Barometrului Inscop Research, 34,7% cred că unirea nu se va întâmpla, 8,4% dintre români consideră că va avea loc în următorii trei ani, 13,3% în următorii cinci ani, iar 29,3% în următorii zece ani sau mai mult. Potrivit directorului Inscop Research, Remus Ştefureac, citat de Agerpres, tema unirii „pare să fi depăşit zona nostalgiei istorice” şi să se fi transformat într-un „reper identitar larg acceptat” în societatea românească. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Un nou Guvern în Bulgaria Actualitate socială
    Un nou Guvern în Bulgaria

    Preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, i-a înmânat lui Rumen Radev mandatul de a forma un nou Guvern în calitate de prim-ministru, după ce partidul său eurosceptic, Bulgaria Progresistă, a obţinut o victorie

    11 Mai, 2026
  • Vizită a lui Trump la Beijing Actualitate socială
    Vizită a lui Trump la Beijing

    Preşedintele american Donald Trump urmează să călătorească în China pentru a se întâlni cu preşedintele Xi Jinping, în 14 şi 15 mai. Înaintea vizitei, Ministerul de Externe chinez a insistat că Taiwanul

    11 Mai, 2026
  • Autostradă chinezească în Serbia Actualitate socială
    Autostradă chinezească în Serbia

    O companie chineză va construi o autostradă de 80 km în valoare de 1,3 miliarde de euro în Serbia, cel mai recent din seria de proiecte de infrastructură finanțate de Beijing care mai include metroul din Belgrad,

    11 Mai, 2026
TOP 6 Actualitate socială