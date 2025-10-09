Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O gospodărie are cheltuieli lunare medii de 8.000 de lei

Data: 09 Octombrie 2025

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie (reprezentând 3.824 lei/persoană), iar cheltuielile totale medii lunare au fost de 8.042 lei/gospodărie (3.237 lei/persoană), adică 84,6% din veniturile totale, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică. În mediul urban, venitul total mediu lunar a fost de 11.091 lei/gospodărie, iar cheltuielile totale medii de 9.383 lei/gospodărie.

Comparativ cu trimestrul II 2024, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7% și pe o persoană cu 16,8%, în timp ce cheltuielile totale medii au urcat cu 16,2% pe o gospodărie și cu 17,3% pe o persoană. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar în mediul urban, în trimestrul II 2025, a fost de 11.091 lei/gospodărie, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, și de 4.572 lei/persoană, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punctul de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 75,2%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 22,4%, mai mare cu 4,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Conform datelor INS, preluate de Agerpres, ponderea veniturilor în natură a fost de 10,1% în mediul rural, de 3 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

Din totalul cheltuielilor pe care le are lunar o gospodărie, cei mai mulți bani sunt alocați consumului, 4.779 de lei lunar (59,4%), şi transferurilor către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor, 2.734 lei/gospodărie (34%). 

Tot referitor la cheltuieli, INS remarcă diferența dintre mediul urban, unde cheltuielile medii lunare ajung la 9.383 lei/gospodărie, și mediul rural, cu cheltuieli de 1,4 ori mai mici. Totodată, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.868 de lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât una din mediul rural.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose), alimentele şi băuturile nealcoolice, cu 1.592 de lei cheltuiți, au deţinut 33,3% din cheltuielile totale de consum, urmate de locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili, cu 657 lei/gospodărie (pondere de 13,7%), de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 391 lei/gospodărie (pondere de 8,2%), de transport, cu 337 lei/gospodărie (7,1% din cheltuielile totale de consum medii lunare). Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor a fost înregistrat la capitolul educaţie, de numai 31 lei/gospodărie lunar (0,7% din cheltuielile totale de consum). (C.Z.)
 

