O gospodărie are cheltuieli lunare medii de 8.000 de lei

Data: 09 Octombrie 2025

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie (reprezentând 3.824 lei/persoană), iar cheltuielile totale medii lunare au fost de 8.042 lei/gospodărie (3.237 lei/persoană), adică 84,6% din veniturile totale, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică. În mediul urban, venitul total mediu lunar a fost de 11.091 lei/gospodărie, iar cheltuielile totale medii de 9.383 lei/gospodărie.

Comparativ cu trimestrul II 2024, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7% și pe o persoană cu 16,8%, în timp ce cheltuielile totale medii au urcat cu 16,2% pe o gospodărie și cu 17,3% pe o persoană. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar în mediul urban, în trimestrul II 2025, a fost de 11.091 lei/gospodărie, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, și de 4.572 lei/persoană, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punctul de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 75,2%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 22,4%, mai mare cu 4,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Conform datelor INS, preluate de Agerpres, ponderea veniturilor în natură a fost de 10,1% în mediul rural, de 3 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

Din totalul cheltuielilor pe care le are lunar o gospodărie, cei mai mulți bani sunt alocați consumului, 4.779 de lei lunar (59,4%), şi transferurilor către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor, 2.734 lei/gospodărie (34%).

Tot referitor la cheltuieli, INS remarcă diferența dintre mediul urban, unde cheltuielile medii lunare ajung la 9.383 lei/gospodărie, și mediul rural, cu cheltuieli de 1,4 ori mai mici. Totodată, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.868 de lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât una din mediul rural.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose), alimentele şi băuturile nealcoolice, cu 1.592 de lei cheltuiți, au deţinut 33,3% din cheltuielile totale de consum, urmate de locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili, cu 657 lei/gospodărie (pondere de 13,7%), de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 391 lei/gospodărie (pondere de 8,2%), de transport, cu 337 lei/gospodărie (7,1% din cheltuielile totale de consum medii lunare). Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor a fost înregistrat la capitolul educaţie, de numai 31 lei/gospodărie lunar (0,7% din cheltuielile totale de consum). (C.Z.)

