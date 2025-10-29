O nouă atenționare de la Bruxelles către platforme online

Un raport preliminar publicat recent de Comisia Europeană (CE) consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările Uniunii Europene, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi foarte mari, transmite dpa. Comisia consideră că aceste media sociale nu asigură cercetătorilor acces suficient la date, conform Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) în vigoare în UE. Datele publice trebuie să permită experţilor să ancheteze, de exemplu, efectele conţinutului violent împotriva copiilor. CE afirmă, de asemenea, că platforma Meta nu are modalităţi simple de raportare a conţinutului ilegal şi de contestare a deciziilor de moderare. O decizie definitivă a Comisiei privind nerespectarea legislaţiei europene poate fi urmată de amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial. Raportul din 24 octombrie 2025 face parte dintr-o anchetă mai largă asupra celor trei platforme, începută în 2024. Meta este anchetată şi pentru suspiciuni de încălcare a reglementărilor privind protecţia minorilor prin faptul că copiii sunt expuşi la algoritmi care dau dependenţă.