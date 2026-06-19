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OMS: Planuri actualizate pentru caniculă

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 22 Iunie 2026

Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS Europa) a publicat, recent, Ghidul actualizat privind Planurile de Acţiune pentru Caniculă şi Sănătate (Heat-Health Action Plans Guidance), care oferă un cadru ştiinţific guvernelor din întreaga lume pentru a lua măsuri eficiente de protecţie împotriva caniculei, transmite Xinhua. Noul ghid oferă recomandări bazate pe cele mai recente descoperiri din cercetare şi practică, arată OMS/Europa.

Conform organizației, căldura extremă contribuie la înmulţirea, anual, a problemelor de sănătate şi deceselor premature, la nivel mondial. Bolile cardiovasculare, în special, apar mai frecvent sau se agravează sub influenţa căldurii. Între timp, urbanizarea şi numărul mare al persoanelor cu risc, inclusiv cele în vârstă şi cele cu afecţiuni preexistente, fac din valurile de căldură prelungite o ameninţare tot mai mare pentru sănătatea publică. 

„Europa se încălzeşte mai rapid decât orice alt continent. (...) Peste 200.000 de oameni din Europa au murit din cauza căldurii în doar ultimii patru ani”, a declarat directorul regional al OMS/Europa, Hans Henri P. Kluge. Potrivit acestuia, cele mai multe decese premature cauzate de căldura extremă s-au înregistrat în Italia, Spania, Germania şi Grecia. 

Citeşte mai multe despre:   canicula  -   Organizatia Mondiala a Sanatatii
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