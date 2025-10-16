Pachet de măsuri pentru creșterea siguranței rutiere

Data: 16 Octombrie 2025

România rămâne țara cu cel mai scăzut nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, deși în ultimii ani numărul accidentelor grave a scăzut ușor. În acest context, Poliția Română a lansat, marți, „Siguranță în trafic”, un proiect amplu de modernizare a sistemului rutier și de digitalizare a serviciilor pentru șoferi.

Potrivit datelor Comisiei Europene, România continuă să înregistreze cel mai ridicat număr de decese rutiere raportat la populație: 81 de morți la un milion de locuitori în 2024, față de media UE de 46 la un milion. „În 2024 am înregistrat 1.478 de persoane decedate și peste 3.200 de răniți grav în accidente rutiere. Anul acesta, cifrele sunt mai mici, dar în continuare inacceptabile - 940 de persoane decedate și 2.352 rănite grav.

Aceste tragedii ne obligă să implementăm măsuri noi, menite să crească rapid gradul de siguranță rutieră”, a declarat marți secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, chestorul general de poliție Bogdan Despescu, într-o confe­rință de presă în care a prezentat proiectul „Siguranță în trafic”.

Pilonul central al programului este sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, introdus la 1 ianuarie 2025 pentru a identifica şoferii care nu respectă regulile de circulaţie, care va integra, pe lângă camerele de monitorizare ale Poliției, circa 700, și pe cele ale administrațiilor locale și ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

O altă noutate vizează implementarea conceptului de viteză medie, după modelul aplicat în Austria, Olanda, Spania, Bulgaria. Măsura va permite determinarea vitezei de deplasare pe un sector de drum, prin corelarea imaginilor surprinse la punctul de intrare și la cel de ieșire.

Vor fi introduse mecanisme simplificate de constatare a sanc­țiunilor sau de atragere a răspunderii. De exemplu, pentru par­cări neregulamentare, sancți­unea va fi aplicată direct proprietarului, printr-un autocolant lipit pe parbriz, fără puncte de penalizare.

Un alt element al pachetului este digitalizarea serviciilor. Prin platforma digitală HUB, șoferii vor putea transmite online cereri privind permisele și înmatriculările auto, cereri privind reducerea perioadei de suspendare a permisului; vor accesa online fotografiile care surprind fapta contravențională; vor confirma digital predarea permisului; vor declara accidentele ușoare și primi autorizația de reparație online, în 24 de ore.

„Este răspunsul nostru la două nevoi reale şi aici vorbim de drumuri mai sigure prin reguli clare şi aplicabile corect şi, în acelaşi timp, de servicii digitale accesibile, fără birocraţie”, a explicat Despescu. Secretarul de stat a precizat că proiectul este deschis dezbaterii, iar propunerile pot fi transmise la sigurantaintrafic@politiaromana.ro. (C.Z.)