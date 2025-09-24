Peste 2,3 milioane de locuințe asigurate

Data: 24 Septembrie 2025

Numărul poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane în august 2024, conform Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale - PAID, care emite aceste asigurări.

Potrivit PAID, 71% dintre poliţe erau încheiate în mediul urban şi 29% în rural. O poliţă PAD costă 130 de lei/an în cazul locuinţelor tip A cu structură de rezistență (suma maximă asigurată 100.000 de lei) şi 50 de lei în cazul locuinţelor tip B mai puțin rezistente (suma asigurată 50.000 de lei). (C.Z.)