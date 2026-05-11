Plan pe termen lung de combatere a sărăciei în UE

Data: 11 Mai 2026

Comisia Europeană a prezentat un plan social ambiţios menit să combată mai bine sărăcia, lipsa de adăpost şi excluziunea socială în Uniunea Europeană, în contextul în care blocul comunitar se luptă să depăşească efectele economice ale unei serii de crize globale. Conform datelor UE, unul din cinci adulţi europeni şi unul din patru copii sunt afectaţi de sărăcie. Un milion de persoane sunt fără adăpost, iar multe altele se luptă cu creşterea preţurilor locuinţelor.

„Europa a fost întotdeauna definită nu doar prin puterea sa economică, ci şi prin modelul său social şi prin solidaritate”, a declarat comisarul european pentru drepturi sociale, Roxana Mânzatu, relatează dpa. „În anii următori, aceste valori vor fi puse la încercare, iar răspunsul nostru va modela nu doar economiile noastre, ci şi încrederea pe care cetăţenii o acordă Europei”, a spus ea.

Pachetul prezentat miercuri de Roxana Mânzatu include prima strategie a UE de combatere a sărăciei, o propunere de recomandare privind combaterea excluziunii în materie de locuinţe şi două comunicări: una privind consolidarea Garanţiei europene pentru copii şi cealaltă privind consolidarea drepturilor persoanelor cu handicap până în 2030. Strategia antisărăcie are ca obiectiv reducerea cu 15 milioane până în 2030 a persoanelor expuse acestui risc și trei priorităţi: locuri de muncă, servicii de calitate şi acţiuni de combatere a sărăciei. Garanţia europeană pentru copii este un instrument de sprijinire a minorilor în dificultate, în special prin accesul gratuit şi efectiv la educaţie timpurie, asistenţă medicală şi mese şcolare. Comisia va testa împreună cu statele membre un card european de garanţie pentru copii pentru a facilita un sprijin coerent.

Planul are la bază date care arată că 52% dintre europeni consideră costul vieţii drept principala preocupare. De aceea, strategia abordează cele trei probleme pe care UE le consideră urgente: criza locuinţelor, participarea la piaţa muncii şi sărăcia.

„Sărăcia şi excluziunea sunt provocări pe care putem şi trebuie să le depăşim. (…) Luăm măsuri decisive prin consolidarea Garanţiei pentru copii, printr-o mai bună prevenire a lipsei de adăpost şi prin incluziunea deplină a persoanelor cu handicap”, a transmis preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

România a demarat elaborarea unei strategii naţionale antisărăcie, fiind prima ţară UE care răspunde concret apelului european în acest sens, în condiţiile în care aproape unul din cinci români trăieşte la limita sărăciei, a reacționat joia trecută ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîs­laru. Potrivit Federaţiei Băncilor pentru Alimente din România, țara noastră se menţine peste media europeană în ceea ce priveşte persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu o pondere de 27,4% în totalul populației. (C.Z.)