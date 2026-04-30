Raport anual privind clima în Europa 

Cel puţin 95% din teritoriul Europei s-a confruntat cu temperaturi peste medie în 2025, fiind atinse recorduri la incendii de vegetaţie, an caracterizat de valuri de caniculă, în contextul intensificărilor schimbărilor climatice, au anunţat cercetătorii europeni şi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), potrivit Reuters.

Incendiile de vegetaţie au ars peste un milion de hectare de teren, o suprafaţă mai mare decât cea a Ciprului şi cea mai mare suprafaţă totală pârjolită într-un an, potrivit OMM şi Serviciul Copernicus al UE privind schimbările climatice. În raportul lor anual despre clima din Europa se arată că schimbările climatice au consecinţe tot mai grave, iar continentul se încălzeşte cel mai rapid la nivel global, în timp ce guvernele tind să relaxeze politicile de reducere a emisiilor din raţiuni economice.

Raportul relevă că anul trecut a fost unul dintre cei mai secetoşi din punctul de vedere al umidităţii solului din 1992. Temperatura suprafeţei mărilor a atins un nivel record anual, iar 86% din regiune s-a confruntat cu valuri intense de căldură marină. În iulie anul trecut, Norvegia subarctică, Suedia şi Finlanda s-au confruntat cu cel mai intens val de caniculă din istorie, care a durat trei săptămâni consecutive, cu temperaturi în interiorul Cercului polar arctic de peste 30 de grade Celsius. Potrivit Samanthei Burgess, coordonatoare la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, raportul arată că „schimbările climatice nu reprezintă un pericol viitor, ci reprezintă realitatea noastră din prezent”.

