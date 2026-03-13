Mai mult de două treimi (67,1%, faţă de 58,4% în mai 2015) dintre români ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, 30,5% sunt împotrivă (31,1% în 2015), iar 2,4% nu ştiu sau nu răspund
Raportări privind risipa alimentară
Cei circa 400.000 de operatori economici din sectorul agroalimentar au obligaţia de a transmite, până la 31 martie 2026, raportările privind măsurile implementate în 2025 pentru reducerea risipei alimentare, iar nerespectarea obligaţiei poate atrage sancţiuni de până la 40.000 de lei, arată un ghid realizat de o societate de avocatură, preluat de Agerpres. Raportarea se face pe platforma risipaalimentara.madr.ro. România aruncă anual peste 3,4 milioane tone de mâncare, potrivit Federaţiei Băncilor pentru Alimente. (C.Z.)