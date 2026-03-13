Raportări privind risipa alimentară

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 13 Martie 2026

Cei circa 400.000 de operatori economici din sectorul agroalimentar au obligaţia de a transmite, până la 31 martie 2026, raportările privind măsurile implementate în 2025 pentru reducerea risipei alimentare, iar nerespectarea obligaţiei poate atrage sancţiuni de până la 40.000 de lei, arată un ghid realizat de o societate de avocatură, preluat de Agerpres. Raportarea se face pe platforma risipaalimentara.madr.ro. România aruncă anual peste 3,4 milioane tone de mâncare, potrivit Federaţiei Băncilor pentru Alimente. (C.Z.)

