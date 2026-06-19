Recomandări utile populației în perioadele caniculare

Data: 23 Iunie 2026

Ministerul Sănătăţii a transmis, duminică, sfaturi ale medicilor care pot ajuta populația să suporte temperaturile ridicate care au început deja să fie resimțite. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis în weekend primele două atenţionări din această vară de Cod galben de caniculă, iar în aceste zile, până mâine inclusiv, maximele termice pot depăși 30 de grade Celsius, disconfortul termic este crescut, nefiind excluse perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice.

Recomandările Ministerului Sănă­tății, postate pe pagina proprie de Facebook, includ „măsuri simple, dar vitale, recomandate de medici”, cum sunt: evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11:00-18:00; reglarea aparatului de aer condiţionat la 5 grade mai puţin decât temperatura ambientală; ventilatoarele nu trebuie folosite la temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius; evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conţinut ridicat de cofeină sau zahăr; consumul de fructe şi legume proaspete; oferirea ajutorului persoanelor vârstnice, cu dizabilităţi, copiilor; duşuri calde pe parcursul zilei, fără ştergere; purtarea pălăriilor şi a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise; consumarea zilnică a 1,5-2 l de lichide, un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute.

În cazul sugarilor se recomandă: să nu se introducă alimente noi în alimentaţie; hidratarea corespunzătoare; consumul de apă, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete; duşuri la temperatura camerei. Pentru copiii aflaţi în tabere se recomandă: hidratarea corespunzătoare; locuri de joacă la umbră, activităţi desfășurate în afara orelor de caniculă. (C.Z.)