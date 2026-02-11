Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să accelereze reformele pentru relansarea competitivității economice a blocului comunitar, într-un context marcat de presiuni din partea
Referendum elvețian privind limitarea populației
La inițiativa Partidului Poporului Elveţian de extremă dreaptă, elveţienii se vor pronunţa prin vot popular, la 14 iunie, cu privire la limitarea populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050, o propunere ce reflectă îngrijorările privind imigraţia, dar riscă să lipsească ţara de forţă de muncă şi să strice relaţiile cu UE, scrie Reuters. Guvernul, majoritatea partidelor şi patronatelor se opun măsurii, însă sondajele arată, la limită, majorităţi favorabile. Populaţia a crescut de la 7 milioane în anii 1990 la peste 9 milioane în prezent. (C.Z.)