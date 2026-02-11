Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Referendum elvețian privind limitarea populației 

Data: 16 Feb 2026

La inițiativa Partidului Poporului Elveţian de extremă dreaptă, elveţienii se vor pronunţa prin vot ­popular, la 14 iunie, cu privire la limitarea populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050, o propunere ce reflectă îngrijorările privind imigraţia, dar riscă să lipsească ţara de forţă de muncă şi să strice relaţiile cu UE, scrie Reuters. Guvernul, majoritatea partidelor şi patronatelor se opun măsurii, însă sondajele arată, la limită, majorităţi favorabile. Populaţia a crescut de la 7 milioane în anii 1990 la peste 9 milioane în prezent. (C.Z.)

