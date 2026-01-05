Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Reguli noi privind concediile medicale

Reguli noi privind concediile medicale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 08 Ianuarie 2026

Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, o ordonanţă care stabileşte un sistem de verificare a concediilor medicale. Controlul se face la nivelul caselor de asigurări de sănătate, care se pot autosesiza sau pot răspunde solicitării unui angajator pentru a face „analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condiţiilor legale privind durata concediului medical, a corectitudinii completării certificatelor şi a concordanţei acestora cu diagnosticul şi recomandările medicale”. În cazul în care eliberarea certificatului de concediu medical nu a respectat prevederile legale, asiguratul nu beneficiază de plată.

Ordonanţa mai stabileşte că, între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, va fi instituit un mecanism de împărțire a plății concediilor medicale între angajator şi Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Astfel, conform Executivului, angajatorul suportă zilele 2-6 ale concediilor medicale, apoi bugetul FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare, iar în cazul celor care se suportă integral din Fond, nu se plăteşte prima zi.

„Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate”, a reacționat Asociaţia Pacienţilor Cronici din România într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, în care a cerut exceptarea categoriilor de pacienți menționate mai sus de la măsură. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Guvern
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială