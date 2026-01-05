Reguli noi privind concediile medicale

Data: 08 Ianuarie 2026

Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, o ordonanţă care stabileşte un sistem de verificare a concediilor medicale. Controlul se face la nivelul caselor de asigurări de sănătate, care se pot autosesiza sau pot răspunde solicitării unui angajator pentru a face „analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condiţiilor legale privind durata concediului medical, a corectitudinii completării certificatelor şi a concordanţei acestora cu diagnosticul şi recomandările medicale”. În cazul în care eliberarea certificatului de concediu medical nu a respectat prevederile legale, asiguratul nu beneficiază de plată.

Ordonanţa mai stabileşte că, între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, va fi instituit un mecanism de împărțire a plății concediilor medicale între angajator şi Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Astfel, conform Executivului, angajatorul suportă zilele 2-6 ale concediilor medicale, apoi bugetul FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare, iar în cazul celor care se suportă integral din Fond, nu se plăteşte prima zi.

„Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate”, a reacționat Asociaţia Pacienţilor Cronici din România într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, în care a cerut exceptarea categoriilor de pacienți menționate mai sus de la măsură. (C.Z.)