Restricții în Deltă

Sfântul Paisie Aghioritul este un mare sfânt contemporan al ­Ortodoxiei universale și cel mai iubit sfânt cuvios din Sfântul Munte Athos. Iubit și căutat - atât în viață, cât și după mutarea la cer, ­ascultat, citit, admirat, cinstit și slăvit -, este o lumină a credinței și a înțelepciunii duhovnicești din vremurile de astăzi. Împreună viețuitor și prieten al multor sfinți contemporani - să ne amintim doar de Sfântul Cuvios Tihon Rusul, recent canonizat, Sfântul Paisie a trăit nevoințe duhovnicești înalte cu firescul și naturalețea lucrurilor de rând. Făcea privegheri de toată noaptea; înălța rugăciuni cu lacrimi pentru toată lumea; se ruga pentru cei care nu se roagă; se ruga pentru cei care petrec noaptea în cluburi, consumând narcotice. Din milă și iubire, se ruga pentru toate categoriile sociale de ­oameni. Descriem în continuare prima parte a vieţii Cuviosului ­Paisie, până când a devenit rasofor în Sfântul Munte Athos.