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Restricții în Deltă

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Data: 09 Iulie 2026

Din cauza cotelor mici ale Dunării, au intrat în vigoare restricţii privind pescuitul în Deltă, iar conducătorii de ambarcaţiuni trebuie să circule cu prudenţă, a informat Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe pagina sa de Facebook. Mai exact, deoarece cota Dunării în dreptul oraşului Tulcea este de 50 cm, folosirea setcilor este interzisă. „Pe Dunărea Veche, în Golful Musura şi în Meleaua Sfântu ­Gheorghe se permite folosirea setcilor cu ochiul plasei de 70 mm, doar când cota în aceste zone ­depăşeşte 50 cm”, precizează ARBDD. (C.Z.)

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