Ministerul Sănătăţii a elaborat şi a transmis în circuitul guvernamental de avizare un memorandum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante din unităţile sanitare publice. „Este un demers necesar pentru
Restricții în Deltă
Din cauza cotelor mici ale Dunării, au intrat în vigoare restricţii privind pescuitul în Deltă, iar conducătorii de ambarcaţiuni trebuie să circule cu prudenţă, a informat Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe pagina sa de Facebook. Mai exact, deoarece cota Dunării în dreptul oraşului Tulcea este de 50 cm, folosirea setcilor este interzisă. „Pe Dunărea Veche, în Golful Musura şi în Meleaua Sfântu Gheorghe se permite folosirea setcilor cu ochiul plasei de 70 mm, doar când cota în aceste zone depăşeşte 50 cm”, precizează ARBDD. (C.Z.)