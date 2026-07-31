Ministerul Mediului şi Fundaţia Conservation Carpathia au lansat „Parcurile Generaţiilor”, prima campanie de promovare a parcurilor naţionale ale României. Prin acest demers, românii sunt invitaţi să
România, campioana Europei la canotaj
Lotul de canotaj al României a încheiat Campionatele Europene de la Varese, Italia, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu un bilanț de 8 medalii. Sportivii români au obţinut 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Două medalii de aur, la „dublu rame” feminin şi „8 plus 1” feminin, a obţinut canotoarea Simona Radiş, originară din Avrămeni, Botoşani, care după obţinerea singurei medalii de aur pentru România la Jocurile Olimpice desfăşurate în 2021 la Tokio, Japonia, a acordat un interviu „Ziarului Lumina”, în care a vorbit, între altele, despre importanţa sportului în dezvoltarea unui copil. (O.N.)