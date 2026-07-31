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România, campioana Europei la canotaj

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 04 August 2026

Lotul de canotaj al României a încheiat Campionatele Europene de la Varese, Italia, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu un bilanț de 8 medalii. Sportivii români au obţinut 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Două medalii de aur, la „dublu rame” feminin şi „8 plus 1” feminin, a obţinut canotoarea Simona Radiş, originară din Avrămeni, Botoşani, care după obţinerea singurei medalii de aur pentru România la Jocurile Olimpice desfăşurate în 2021 la Tokio, Japonia, a acordat un interviu „Ziarului Lumina”, în care a vorbit, între altele, despre importanţa sportului în dezvoltarea unui copil. (O.N.)

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