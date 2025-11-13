Românii consumă în medie 2,36 kg de ciocolată pe an

Exporturile de ciocolată ale României se ridică la 175 milioane de euro anual, pe o piaţă în care activează 250 de companii, conform datelor publicate de organizatorii evenimentului Chocolate Saga, desfășurat recent la București. Valoarea volumului de ciocolată exportată s-a majorat cu 65%, în doar 5 ani, de la 105,8 milioane euro (în 2020) la 175 milioane euro (în 2024), ceea ce poziţionează România în topul producătorilor regionali. Din cele 250 de companii active în sectorul ciocolatei şi produselor zaharoase, circa 70-80 se ocupă exclusiv de fabricarea de ciocolată.

Şi pe plan intern, „consumul mediu pe an per persoană a crescut de la 2,16 kg în 2023 la 2,26 kg în 2024 şi 2,36 kg în primul trimestru din 2025, ceea ce înseamnă o creştere de peste 9% în mai puţin de doi ani. Estimările indică faptul că, până la finalul acestui an, piaţa internă ar putea depăşi 35.000 de tone anual”, susține Adina Istrate, organizator Chocolate Saga 2025, potrivit Agerpres.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că producţia internă de ciocolată a crescut constant în ultimii ani - de la 14.155 tone în 2020 la un vârf de 15.461 tone în 2023 (+9,2% în patru ani), urmat de o uşoară ajustare, până la 14.441 tone, în 2024. În ceea ce priveşte interesul pentru produsele artizanale şi ciocolata premium, acesta este în creştere şi depăşeşte deja 15% din valoarea totală a pieţei, estimată la peste 300 milioane de euro.