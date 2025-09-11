Nou mecanism de monitorizare a centrelor sociale rezidențiale

Data: 11 Septembrie 2025

Ministerul Muncii a publicat în transparenţă decizională proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea procedurii de verificare a eligibilităţii organizaţiilor neguvernamentale care vor face vizite de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor beneficiare de servicii sociale de tip rezidenţial. Ordinul vizează implementarea unui mecanism independent de evaluare a activității din centrele sociale, cu implicarea ONG-urilor, în conformitate cu cerinţele din Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010.

„Drepturile şi demnitatea nu se negociază. Ele trebuie apărate zi de zi. Deschidem uşa către monitorizare independentă în centrele rezidenţiale pentru persoanele vulnerabile, realizată cu sprijinul organizaţiilor neguvernamentale. Nu vorbim despre controale sau sancţiuni, ci despre o evaluare obiectivă şi umană, care să arate realitatea şi să ne ajute să îmbunătăţim viaţa celor aflaţi în grijă. Prin transparenţă, dialog şi implicarea societăţii civile, reducem riscul de abuzuri, creştem încrederea şi, cel mai important, protejăm oamenii”, a declarat ministrul muncii, Petre-Florin Manole, potrivit Agerpres.

Procedura propusă de proiectul de act normativ are la bază trei principii: monitorizare bazată pe dovezi, care să contribuie la îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii beneficiarilor; implicarea organizaţiilor de autoreprezentanţi în procesul de monitorizare independentă; respectarea demnităţii şi drepturilor beneficiarilor, conform principiului „Do no harm” („A nu face rău”), ceea ce presupune confidenţialitate, transparenţă şi integritate în toate etapele procesului. (C.Z.)