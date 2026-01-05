Serviciile medicale decontate prin programele de sănătate

Data: 13 Ianuarie 2026

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, ­inclusiv cele neasigurate, precum și prevederi privind efectuarea investigațiilor ­paraclinice în cazul pacienților cronici.

Potrivit CNAS, pacienţii asiguraţi beneficiază de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate, conform pachetului de servicii de bază. Pacienții neasigurați înscriși în majoritatea programelor naționale au acces la asistență medicală până la vindecarea respectivei afecţiuni, beneficiază și de pachetul minimal de asigurări de sănătate, iar în cazul programelor pentru HIV/SIDA, afecțiuni oncologice, respectiv tuberculoză, au parte de aceleași servicii ca și pacienții asigurați.

Concret, pe lista serviciilor de bază pentru toate Programele Naţionale de Sănătate se află: prescripţii pentru medicamente în regim ambulatoriu; servicii spitaliceşti în cadrul cărora se acordă tratamentul specific PN respectiv; prescripţie pentru medicamente la externare; scrisoare medicală sau bilet de externare. Pentru Programul Naţional (PN) de diabet zaharat, lista include: consultaţii la medicul de familie pentru prescrierea medicamentelor specifice sau pentru emiterea biletului de trimitere pentru investigaţia HbA1c (hemoglobină glicozilată); consultaţii la medicul de specialitate, în vederea prescrierii medicamentelor specifice sau pentru recomandarea efectuării HbA1c; bilete de trimitere pentru efectuarea HbA1c.

În PN de sănătate a femeii şi copilului, sunt prevăzute consultaţii la medicul de specialitate, în Subprogramul de prevenire a bolilor genetice prin diagnostic pre- şi post­natal, respectiv profilaxia sindromului de izoimunizare Rh; sfat genetic acordat de medicul de genetică medicală, în același Subprogram.

Pacienții din PN de sănătate mintală au acces la consultaţii de specialitate, pentru prescrierea medicamentelor prin Subprogramul de tratament al bolnavilor cu toxicodependenţă, precum şi de testare a metaboliţilor stupefiantelor.

Pentru a beneficia de consultaţii în ambulatoriu sau de internare, „pacienţii neasiguraţi înscrişi în PNS se pot prezenta direct la cabinetul medical, respectiv la spital, fără să fie necesar biletul de trimitere”, afirmă CNAS, potrivit Agerpres.

CNAS mai precizează că investigaţiile paraclinice în ambulatoriu se efectuează în maximum 5 zile lucrătoare pentru pacienţii oncologici, același termen maxim fiind și pentru investigaţiile de tip RMN, CT, scintigrafie şi angiografie recomandate prin bilete de trimitere de tip Monitor pacienţilor cu diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice, boală cronică renală. (C.Z.)