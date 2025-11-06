Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Supraaglomerarea, principala problemă de locuire în România

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 06 Noiembrie 2025

Unul din 10 români trăieşte în locuinţe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, 59,3%, în locuinţe supraaglomerate, arată Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Ţara noastră se află printre statele UE cu cel mai mare procent din populaţie care trăieşte în condiţii de locuire extrem de precare, 9,6% aflându-se în deprivare severă de locuire, potrivit datelor oficiale ale Eurostat pe anii 2023-2024, menţionate de sursa citată. 

Rata deprivării severe de locuire este dată de procentul populaţiei care locuieşte într-o casă supraaglomerată și care prezintă cel puţin una din următoarele caracteristici: acoperiş cu scurgeri, fără baie/duş şi fără toaletă interioară sau este întunecată. La acest capitol, România este depăşită doar de Letonia, unde 11,5% din populaţie este în deprivare severă de locuire. Alte state din UE cu aceeaşi situaţie sunt: Grecia - 6,9% din populaţie, Bulgaria - 6%, Portugalia - 6%, Italia - 5,8%. La polul opus sunt Malta - 0,5%, Irlanda - 0,9%, Finlanda - 1%.

Procentul de supraaglomerare din România, de 59,3%, este cel mai mare din UE, urmând Bulgaria - 52,9% şi Letonia - 52,2%. La polul opus se află Olanda - 6,2%, Malta - 5%, Cipru - 3,8%. Pe de altă parte, 13,9% din populaţia României nu are baie, duş şi toaletă cu apă în gospodărie, comparativ cu Letonia - 5,2%, Bulgaria - 4,7% şi Lituania - 4,5%. 

