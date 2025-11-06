Supraaglomerarea, principala problemă de locuire în România

Unul din 10 români trăieşte în locuinţe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, 59,3%, în locuinţe supraaglomerate, arată Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Ţara noastră se află printre statele UE cu cel mai mare procent din populaţie care trăieşte în condiţii de locuire extrem de precare, 9,6% aflându-se în deprivare severă de locuire, potrivit datelor oficiale ale Eurostat pe anii 2023-2024, menţionate de sursa citată.

Rata deprivării severe de locuire este dată de procentul populaţiei care locuieşte într-o casă supraaglomerată și care prezintă cel puţin una din următoarele caracteristici: acoperiş cu scurgeri, fără baie/duş şi fără toaletă interioară sau este întunecată. La acest capitol, România este depăşită doar de Letonia, unde 11,5% din populaţie este în deprivare severă de locuire. Alte state din UE cu aceeaşi situaţie sunt: Grecia - 6,9% din populaţie, Bulgaria - 6%, Portugalia - 6%, Italia - 5,8%. La polul opus sunt Malta - 0,5%, Irlanda - 0,9%, Finlanda - 1%.

Procentul de supraaglomerare din România, de 59,3%, este cel mai mare din UE, urmând Bulgaria - 52,9% şi Letonia - 52,2%. La polul opus se află Olanda - 6,2%, Malta - 5%, Cipru - 3,8%. Pe de altă parte, 13,9% din populaţia României nu are baie, duş şi toaletă cu apă în gospodărie, comparativ cu Letonia - 5,2%, Bulgaria - 4,7% şi Lituania - 4,5%.