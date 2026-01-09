Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Terenuri agricole tot mai scumpe în județul Arad

Data: 16 Ianuarie 2026
Data: 16 Ianuarie 2026

În județul Arad, terenurile agricole s-au scumpit anul trecut în medie cu 10%, faţă de 2024, conform datelor extrase de autorităţi din ofertele publice de vânzare, iar cel mai mare preţ afişat a fost de 281.764 euro/ha, în localitatea Vladimirescu, de lângă municipiul Arad.

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a judeţului, Adrian Alda, a declarat că în 2025 au fost înregistrate 3.566 de oferte de vânzare de terenuri agricole, mai multe decât în anul anterior, când au fost 3.341. Preţul mediu pe hectar, calculat pe baza ofertelor, a fost de 8.300 euro, în creştere cu peste 10% faţă de 2024 şi 2023, ani în care hectarul a fost, în medie, 7.500 de euro.

În afară de preţul record de 281.764 de euro/ha cerut în Vladimirescu, preţuri mari au mai fost solicitate în Şagu - 202.440 euro/ha, Şofronea - 156.441 euro/ha, municipiul Arad - 112.000 euro/ha, Şimand - 99.540 euro/ha sau Şiria - 83.333 euro/ha. Cele mai mici preţuri, de 2.000 de euro/ha, s-au înregistrat în zone de deal și la terenuri mai puţin fertile, fragmentate sau puțin accesibile, din Sebiş, Buteni, Bârzava sau Şiştarovăţ.

„Comunele cu preţuri foarte ridicate la terenul agricol sunt situate în zona periurbană a municipiului Arad şi beneficiază de acces rapid la infrastructură. Aceste terenuri pot fi vizate pentru extinderi rezidenţiale, parcuri industriale... În aceste zone cu vârfuri de preţ, cererea vine mai mult din partea dezvoltatorilor decât a fermierilor”, a explicat Adrian Alda, pentru Agerpers.

La nivel național, datele statistice oficiale arată că în 2024 hectarul de teren arabil s-a vândut cu prețul mediu de 43.280 lei/ha, echivalent cu 8.656 euro/ha. (C.Z.)

