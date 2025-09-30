Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Timbre cu primele locomotive cu abur din România

Data: 30 Septembrie 2025

Emisiunea filatelică „Locomotive cu abur” a fost introdusă în circulaţie de Romfilatelia şi Poşta Română, în 24 septembrie 2025, informează Agerpres, având o tematică de colecţie şi fiind compusă din patru mărci poştale, un plic „prima zi”, patru cărţi maxime pentru pasionaţii de maximafilie şi o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat. Cele patru mărci poştale reproduc locomotive cu abur aflate în exploatare între anii 1872 şi 1977: locomotiva „Resicza 2” (fabricată la Reșița, în 1872) are valoarea nominală de 4 lei; locomotiva CFR 1493 (produsă la uzinele germane Henschel & Sohn în 1894), de 6,50 lei; locomotiva fabricată la Bucureşti, în 1949, la Uzina 23 August, de 7 lei; locomotiva 231.065 din celebra serie CFR „Pacific” (un lot de 90 de locomotive achiziționate între anii 1913 și 1922 de la Henschel&Sohn), de 14 lei. Plicul „prima zi” reproduce un peisaj panoramic al unei zone submontane, traversată de un tren tractat de o locomotivă cu abur. Istoria căilor ferate din România începe în anul 1854 când a fost inaugurat, în Banatul aflat sub administraţie austro-ungară, traseul Oraviţa - Baziaş, cu o lungime de 62 km. Locomotivele cu abur utilizate erau fabricate în Austria. Pe teritoriul Regatului, sub domnia regelui Carol I, prima cale ferată, construită de o companie engleză și inaugurată în 1869, a fost Bucureşti Filaret - Giurgiu, iar prima construită integral de inginerii români a fost Buzău - Mărăşeşti, inaugurată în 1881. 

