Timbre cu primele locomotive cu abur din România

Emisiunea filatelică „Locomotive cu abur” a fost introdusă în circulaţie de Romfilatelia şi Poşta Română, în 24 septembrie 2025, informează Agerpres, având o tematică de colecţie şi fiind compusă din patru mărci poştale, un plic „prima zi”, patru cărţi maxime pentru pasionaţii de maximafilie şi o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat. Cele patru mărci poştale reproduc locomotive cu abur aflate în exploatare între anii 1872 şi 1977: locomotiva „Resicza 2” (fabricată la Reșița, în 1872) are valoarea nominală de 4 lei; locomotiva CFR 1493 (produsă la uzinele germane Henschel & Sohn în 1894), de 6,50 lei; locomotiva fabricată la Bucureşti, în 1949, la Uzina 23 August, de 7 lei; locomotiva 231.065 din celebra serie CFR „Pacific” (un lot de 90 de locomotive achiziționate între anii 1913 și 1922 de la Henschel&Sohn), de 14 lei. Plicul „prima zi” reproduce un peisaj panoramic al unei zone submontane, traversată de un tren tractat de o locomotivă cu abur. Istoria căilor ferate din România începe în anul 1854 când a fost inaugurat, în Banatul aflat sub administraţie austro-ungară, traseul Oraviţa - Baziaş, cu o lungime de 62 km. Locomotivele cu abur utilizate erau fabricate în Austria. Pe teritoriul Regatului, sub domnia regelui Carol I, prima cale ferată, construită de o companie engleză și inaugurată în 1869, a fost Bucureşti Filaret - Giurgiu, iar prima construită integral de inginerii români a fost Buzău - Mărăşeşti, inaugurată în 1881.