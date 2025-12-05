Un antreprenor petrece în fermă 55 de ore săptămânal

Data: 05 Decembrie 2025

Agricultura contribuie cu 4-5% la Produsul Intern Brut, iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară şi sectoarele conexe, ponderea în economie depăşeşte 10%, se arată în „Carta Albă a agriculturii”, lansată recent de IMM România. O cincime din populație activează în sectorul agricol, unde timpul de lucru este în medie de 55 de ore/săptămână, iar venitul mediu net de 3.931 lei, cu circa 20-25% mai mic decât în economia naţională.

Potrivit analizei, România dispune de peste 13,3 milioane ha de teren agricol, dintre care 8,3 milioane ha sunt teren arabil, ceea ce o plasează pe locul al şaselea în UE după Franţa, Spania, Germania, Polonia şi Italia.

Circa 18-20% din populaţia activă lucrează în agricultură, mult peste media UE - aproximativ 4%. Potrivit cercetării care a fost realizată pe baza unui chestionar la care au răspuns 439 de IMM-uri agricole din țară, jumătate (52%) din totalul întreprinzătorilor se încadrează ca vârstă în intervalul 45-60 de ani, fiind fermieri cu experienţă, stabili economic şi cu o bună cunoaştere a pieţei. Tinerii sunt subreprezentaţi: doar 7% au între 25 şi 35 de ani, iar 1% sub 25 de ani, în timp ce grupa 35-45 de ani are o pondere semnificativă, de 31%, indicând un segment de antreprenori maturi, capabili să adopte tehnologii moderne şi strategii de dezvoltare sustenabilă. 9% dintre respondenţi au peste 60 de ani. „Structura de vârstă a antreprenorilor agricoli confirmă predominanţa fermierilor maturi şi cu experienţă, dar şi nevoia urgentă de reînnoire generaţională”, atrag atenţia autorii studiului, care mai menționează că femeile antreprenor au o pondere de 30%, ușor peste media europeană (29%).

Ca nivel de educație, cea mai mare pondere o deţin antreprenorii cu studii de licenţă (67%), 16% dintre respondenţi au masterul finalizat, iar 16% studii liceale, relevă „Carta Albă a Agriculturii”.

Analiza vechimii indică o pondere importantă, de 33%, a fermierilor cu peste 20 de ani de experienţă, urmați de cei activi de 5-10 ani (24%) și de cei cu 15-20 de ani de activitate (20%).

În ceea ce privește timpul dedicat afacerii, datele arată că 33% dintre întreprinzători lucrează 40 de ore pe săptămână, 24% peste 60 de ore, în timp ce 22% se dedică fermei 41-59 de ore. „Timpul mediu de implicare depăşeşte 55 de ore pe săptămână, ceea ce confirmă caracterul intens şi solicitant al activităţii agricole şi atestă nivelul înalt de angajament al acestora faţă de propriile afaceri”, mai arată cercetarea, potrivit Agerpres.

Potrivit raportului, valoarea totală a producţiei agricole a fost estimată de Eurostat la 22 miliarde de euro în 2023 (locul 7 în UE ca volum economic generat), însă productivitatea rămâne sub media europeană, din cauza fragmentării terenurilor, a tehnologiilor nemodernizate, a vulnerabilităţii la schimbările climatice etc.