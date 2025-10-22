Comisia Europeană (CE) pregăteşte un plan de acţiune împotriva bullyingului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri, în condiţiile în care copiii petrec mult timp în acest mediu care le oferă
Val de dezinformări despre explozia din Rahova
Serviciul Român de Informaţii atrage atenţia asupra teoriilor conspiraţiei, care circulă pe reţelele de socializare, cu referire la explozia din cartierul Rahova. „Există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, a precizat SRI, într-un comunicat. SRI consideră că este necesară o actualizare a legislaţiei penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate eficient campaniile de difuzare a unor mesaje false, radicale sau extremiste. (C.Z.)