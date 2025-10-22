Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Val de dezinformări despre explozia din Rahova

Data: 22 Octombrie 2025

Serviciul Român de Informaţii atrage atenţia asupra teoriilor conspiraţiei, care circulă pe reţelele de socializare, cu referire la explozia din cartierul Rahova. „Există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, a precizat SRI, într-un comunicat. SRI consideră că este necesară o actualizare a legislaţiei penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate eficient campaniile de difuzare a unor mesaje false, radicale sau extremiste. (C.Z.)

