„Catedrala adună laolaltă credința, istoria și nădejdea unui întreg popor”

În cea de-a patra zi de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, am strâns impresii ale pelerinilor, fiecare vorbind cu emoție despre atmosfera de liniște și pace pe care o simt în acest sfânt lăcaș şi despre frumusețea mozaicurilor. Mulți dintre ei au vorbit despre legătura profundă cu Dumnezeu și cu sfinții pe care au simţit-o privind scenele biblice pictate. Copiii și adulții deo­potrivă au fost uimiți de măiestria artei, dar și de lumina ce pătrunde prin ferestre, transformând întreaga catedrală într-un spațiu sacru și înălțător. Impresiile strânse confirmă că această catedrală este şi va rămâne un simbol al credinței și, totodată, un reper cultural și spiritual al românilor.

Peste 80.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Națională până astăzi, 29 octombrie, iar la pelerinajul desfăşurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou s-au închinat la sfintele moaște aproximativ 120.000 de pelerini. Credincioşi din Bucu­rești și din țară încă așteaptă răbdători, la rând, să intre în Altarul monumentalei Catedrale Naţionale, iar unii dintre aceștia ne-au mărturisit gândurile cu care se îndreaptă spre acest sfânt lăcaş al Ortodoxiei românești. Cuvintele lor dau mărturie:

„Pentru mine reprezintă un simbol al mândriei că sunt româncă, pentru că am reușit, după mulți ani, să avem și noi un simbol atât de frumos, care să ne reprezinte pe plan religios. Mi-a plăcut foarte mult să-l văd reprezentat pe Sfântul Ierarh Nectarie, un sfânt drag mie și familiei mele. M-am simțit foarte fericită când am intrat în catedrală, totul strălucea de lumină. Am simțit că Dumnezeu este aproape de mine și că mă ascultă. A fost un moment pe care nu îl voi uita niciodată. Mi-aș dori să mai vin aici și altă dată, împreună cu familia mea”, ne-a declarat o credincioasă din București.

„Această catedrală este cu totul la superlativ; ne oferă o energie pozitivă, care ne îndeamnă la credință și la bunătate. Ne-am rugat pentru pace în țara noastră, pentru familia noastră și pentru cei dragi nouă. Cu siguranță, această catedrală va deveni un punct de atracție pentru turiști şi pelerini, fiindcă credința te îndeamnă să vii să te rogi. Ne bucurăm că am putut participa la sfințirea Altarului, în 2018, şi acum. Fiecare colț al catedralei ne amin­tește de frumusețea și măreția credinței noastre. Simțim o liniște aparte când pășim în acest loc sfânt. Mi-aș dori ca toți cei care vin aici să simtă aceeași bucurie și pace ca și noi”. (Mariana, Iași)

„Un loc în care cerul se unește cu pământul”

„Mi-au plăcut toți sfinții pictați în mozaic care împodobesc cu atâta măiestrie interiorul Catedralei Na­ționale. Fiecare chip sfânt transmite o emoție aparte și o binecuvântare pentru cei care îl privesc cu credință. În mod deosebit, m-am bucurat să o văd pictată pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei, deoarece sunt din Iași și ea este, totodată, ocrotitoarea familiei noastre. Pre­zența ei, alături de mulți alți sfinți dragi tuturor românilor, aduce o lumină și o pace sufletească ce nu pot fi descrise în cuvinte. Catedrala adună laolaltă cre­dința, istoria și nădejdea unui întreg popor, iar fiecare sfânt reprezentat acolo este o mărturie a dragostei lui Dumnezeu pentru noi”. (Parascheva, Iași)

„Ne-am dorit foarte mult să ajungem aici, să ne bucurăm; suntem din Râmnicu Vâlcea. Această Catedrală Națională reprezintă pentru fiecare dintre noi liniște, lumină, pace și bunătate, un loc care ne apropie mai mult de Biserică și de Dumnezeu. Această catedrală va deveni un loc de pelerinaj și pentru cei din străinătate, fiind un important reper religios, unde toți credincioșii se vor putea ruga și admira acest loc binecuvântat, plin de har și frumu­sețe, care va rămâne de acum înainte un punct de referință spiritual pentru fiecare dintre noi. M-am bucurat să-i văd reprezentați pe Sfântul Ierarh Nicolae și pe Sfântul Ioan Botezătorul, doi sfinți dragi familiei mele, precum și icoana Maicii Domnului «Platytera», pictată în mozaic, pe bolta Sfântului Altar”. (Roxana, Vâlcea)

„Este o catedrală care va dăinui în timp, un loc în care cerul se unește cu pământul, un loc în care fiecare dintre noi își poate găsi pacea și liniștea sufletească. Este un loc care te apropie mai mult de Dumnezeu și de sfinți, un loc înălțător. Ne-am bucurat nespus că am putut ajunge astăzi aici. Cu siguranță, această catedrală va atrage mulţi credin­cioși, inclusiv de peste hotare, care vor veni să admire acest simbol al credinței și al unității neamului nostru. Am călătorit mult în străinătate și am vizitat numeroase catedrale impresionante, precum Catedrala «Sfântul Ștefan» din Viena, cea din Praga sau Catedrala din Köln, însă Catedrala Națio­nală a României rămâne, în sufletul meu, cea mai frumoasă dintre toate. Ea nu este doar o construcție monumentală, ci o mărturie vie a credinței și a iubirii de Dumnezeu a poporului român”. (Claudia, București)

„Este o catedrală impresionantă prin fru­musețe și lumină, care te cucerește de la primul pas. Mi-a plăcut foarte mult pictura în mozaic, pentru că fiecare detaliu este plin de strălucire și armonie. Am rămas profund impresionată de scena Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, care transmite o emoție puternică și o speranță nemărginită. De asemenea, m-a impresionat mozaicul în care este reprezentată scena Naș­terii Domnului, atât de plină de liniște, blândețe și iubire. Fiecare chip și fiecare detaliu par să spună o poveste a credinței și a bucuriei. Este un loc unde sufletul se liniș­tește, iar frumusețea artei se împle­tește cu lumina divină. Pleci de aici cu inima plină de recu­noștință și pace”. (Andreea, București)