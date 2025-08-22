Duhovnicul văzut prin ochii tinerilor

Cea de‑a 5‑a ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova, ITOM, eveniment desfăşurat în perioada 18‑20 august şi organizat de Arhiepiscopia Iașilor în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași, le‑a propus tinerilor spre dezbatere tema „Locul duhovnicului în viața tânărului”. 1.500 de participanți, alături de peste 200 de voluntari au pășit în cetatea Iașilor pentru a se uni în credință.

ITOM 2025 și‑a propus să creeze un spațiu de dialog în care tinerii participanți au fost invitați să caute, să reflecteze și să găsească cele mai potrivite răspunsuri la întrebările legate în principal de locul și importanța duhovnicului în viața lor. Programul a inclus sesiuni de dialog, momente de rugăciune și conferințe, toate menite să le ofere un exemplu de cum se poate trăi frumos tinerețea alături de Dumnezeu.

Tema Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova de anul acesta a fost „Locul duhovnicului în viața tânărului”, iar participanții au căutat să dea cât mai multe definiții duhovnicului. În viziunea lor duhovnicul este far călăuzitor, fereastră către mântuire, mâna lui Dumnezeu pentru a face din sufletele oamenilor pomi roditori, doctor pentru suflete, lumina care nu îi răpește unui tănăr libertatea, ci îl învață să meargă drept în întunericul acestei lumi.

În afară de sesiunile de lucru interactive, tinerii uniți în credință au participat la cinci conferințe de tip TID (Tineri în dialog), care au fost susținute în amfiteatrele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pr. prof. dr. Daniel Dascălu, directorul Seminarului Botoșani, a susținut conferința „De ce nu putem reuși singuri în viață” și a punctat faptul că „pierdem din vedere profunzimea lucrurilor atunci când ne gândim doar la nevoile noastre. Noi nu putem reuși singuri pentru că în general nu suntem maturi. Maturitatea este legată de responsabilitate. Sinele este o expresie care, din păcate, pierde din vedere capacitatea noastră de a vorbi cu celălalt. Trebuie să înțelegeți concret de ce nu pot reuși eu singur și am nevoie de îndrumători, prieteni și părinți duhovnicești? Știți cumva ce o fi un părinte duhovnicesc? Eu m‑am întrebat multă vreme. Mie mi‑a luat mulți ani să înțeleg lucrul acesta. De fapt, părintele duhovnicesc este și îndrumător, este și prieten și este și cel care mă ține în brațe. Depinde de noi pe cine alegem îndrumători”.

Părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier la Sectorul de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium, le‑a spus tinerilor că „puterea duhovnicului este harul cu care lucrează. Una din definițiile spovedaniei, de pe când eram student, era: spovedania poate repara un trecut cu păcate, spăla păcatele din trecut, repara un trecut care a fost probabil plin de păcate și pregăti un viitor frumos. Spovedania făcută acum, în prezent, poate recupera un trecut cu greșeli și pregăti un viitor care să fie unul binecuvântat, un viitor care ne recomandă pentru Împărăția lui Dumnezeu. Avem nevoie de voi și în biserică. Neamul românesc are nevoie de voi și avem nevoie să fim împreună, să ne ajutăm unii pe alții”.

Când oamenii sunt uniți totul este posibil

Am întrebat tineri ce reprezintă pentru ei duhovnicul şi am aflat următoarele:

„Cred că un duhovnic este, în primul rând, un sprijin pentru un tânăr. Ca tânăr dai de foarte multe ispite și faptul că un preot este lângă tine să te ajute, să‑ți ofere un sfat și să te îndrume este foarte important. Cred că spovedania nu se face doar în cele patru posturi pe care le avem în timpul anului, ci de fiecare dată când simțim nevoia să o facem, putem să mergem să vorbim cu duhovnicul nostru și asta ne ajută foarte mult. Mă spovedesc de la vârsta de 7 ani și asta m‑a ajutat să mă dezvolt foarte mult. Părintele m‑a apropiat de Dumnezeu, atât prin spovedanie, cât și prin toate activitățile pe care le face cu noi la parohie. Recomand oricui experiența ITOM‑ului, măcar o dată în viață. Eu am venit pentru a treia oară” (Diana, 20 de ani);

„Este foarte important pentru mine ca tânăr care trăiesc în biserică să am în jurul meu tineri la fel ca mine, pentru că această trăire devine mult mai puternică și pentru mine, ca și pentru ceilalți. ITOM‑ul înseamnă, în primul rând, credință, apoi iubire, pentru că noi, fiind aici foarte mulți tineri, preoți, împărtășim același sentiment de dragoste reciprocă și de credință. Duhovnicul în viața unui tânăr are rolul de părinte, pentru că de multe ori nu alergăm la părinți prima dată, ci la duhovnic, pentru că duhovnicul trebuie să ne fie cea mai apropiată persoană și lui trebuie să‑i spunem absolut tot. Mi‑a plăcut mult ceva ce a zis părintele Nicodim în conferință, și anume că duhovnicul unește, pe lângă om cu Dumnezeu, și mai mulți oameni, pentru că un duhovnic are mai mulți fii duhovnicești și acești fii duhovnicești ajung să fie frați. Și am trăit acest lucru, să fiu în comuniune cu alți fii duhovnicești ai părintelui meu duhovnic și e un lucru deosebit” (Pulheria, 19 ani).

Tinerii și‑au petrecut o parte din timp în cadrul sesiunilor de lucru la Colegiile Naționale „Mihai Eminescu”, „Garabet Ibrăileanu”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” și Liceul cu program sportiv și împreună cu moderatorii au discutat despre rolul duhovnicului în viața lor, ce așteptări au de la duhovnic și cum și‑ar dori să fie. Cei 1.500 de participanți au avut de pregătit o definiție a duhovnicului, la nivelul grupelor din care au făcut parte, și astfel, după îndelungi dezbateri și discuții despre portretul duhovnicului ideal, calitățile sale și cum ar trebui să vină în sprijinul lor, au rezultat următoarele idei:

„Duhovnicul - tată pământesc, mesager către Tatăl Ceresc”;

„Pe marea vieții, duhovnicul este far călăuzitor, care ne ajută să ajungem cu bine la liman, îmbrățișarea lui Hristos. El ne îndrumă pe calea iubirii și ne oferă libertatea de a fi fericiți”;

„Duhovnicul lucrează pentru că Dumnezeu veghează”;

„Pe piramida vieții, duhovnicul este călăuză spre dragoste”;

„Duhovnicul - pâinea și sarea mântuirii - el nu ia poverile, dar te ajută să le porți până devin aripi”;

„Duhovnicul este cel ce te ascultă, te înțelege și te călăuzește spre calea cea dreaptă”;

„Duhovnicul, prietenul sufletului, în drum spre mântuire”;

„Duhovnicul este cârja credinciosului către mântuire”;

„Duhovnicul nu este între mine și Dumnezeu, ci mâna care mă ridică spre El”;

„Lucrarea cea mare a duhovnicului nu stă numai în a arăta tânărului cum să lupte cu păcatul, ci mai ales cum să sporească în dragostea față de Dumnezeu și de oameni”;

„Duhovnicul, îndrumătorul tânărului în viață, spre Viață”;

„Duhovnicul este lumânarea care arde pentru a lumina calea omului spre mântuire”;

„Duhovnicul este un doctor pentru sufletele credincioșilor și apărătorul sufletelor;

„Duhovnicul este pentru tineri un părinte sufletesc, lumina care îi ajută pe tineri să vadă calea lui Hristos”;

„Duhovnicul, omul prin care sufletul se albește mai mult decât zăpada”;

„Duhovnicul - punte de lumină între suflet și Dumnezeu, doctor tainic al inimii și părinte care iartă prin rugăciune”;

„Duhovnicul nu este ca un judecător, ci un părinte blând, care îți șterge lacrimile sufletului”;

„Duhovnicul este, pentru tânăr, precum o busolă pentru călător. Nu îi ia drumul în mâini, dar îl ajută să nu se piardă”.

ITOM, o fereastră spre lume

Emanuel Buta, director programe de tineret la Mitropolia Moldovei și Bucovinei și coordonatorul evenimentului, consideră că „tinerii au nevoie de dialog sincer pentru a învăța, pentru a descoperi și pentru a se descoperi pe sine. Noi mizăm pe faptul că tinerii participanți au avut întâlniri de dialog pe grupe, au avut conferințe, au avut multe momente de întrebări și răspunsuri, în care credem că, poate într‑o măsură sau alta, și‑au clarificat puțin tema aceasta despre locul duhovnicului în viața tânărului, dar mai mult decât atât sunt importante și interacțiunile dintre ei sau contactul cu orașul Iași, cu Sfânta Parascheva, în primul rând, zona Copoului, a Universității «Alexandru Ioan Cuza», zona grădinei Palace Mall, sunt zone frumoase și credem că ei acum au plecat acasă cu imaginea unei lumi mai bune, cum arată o lume frumoasă, bună pentru ei, poate în contrast, poate nu cu ceea ce au acasă sau unde locuiesc ei, adică o lume în care să le oferim și momente de rugăciune, și momente de distracție frumoasă, bineînțeles, dar și de clarificare a unor lucruri legate de viață”.

La încheierea ITOM 2025, tinerii au plecat spre casele lor cu multe amintiri, lecții învățate și oameni pe care îi vor purta în suflet, pentru că evenimentul a reprezentat un loc al comuniunii și al prieteniei întru Hristos. În plus, participanții au avut de realizat o scrisoare de recunoștință față de duhovnicul lor. Toate scrisorile au fost adunate și urmează să fie expediate prin poștă de echipa organizatorică, la adresele duhovnicilor.