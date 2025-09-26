Sclipirile Luminii: Catedrala Naţională din Bucureşti

Tot mai multe comunităţi rurale au amenajat sau restaurat spaţii generoase menite să conserve în memoria colectivă elementele identitare ale locului. Fie că li s-a dat numele de „muzeu” sau „centru
vezi toate ›Alte articole din Reportaj
- 25 Sep, 2025
Procesiunea dedicată Adormirii Maicii Domnului, care are loc anual la Ierusalim, este al doilea eveniment religios al cetății creștinătății după ceremonia coborârii Sfintei Lumini și a sărbătorilor25 Sep, 2025
- Sclipirile Luminii: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim19 Sep, 2025
Ca să ajungi de la apa Moldovei la cea a Bistriţei, trebuie să treci munții dinspre Suceava spre Neamț, urmând, de la Cornu Luncii și până la Borca, vestitul Drum al Talienilor. Calea, folosită din vechime14 Sep, 2025
TOP 6 Reportaj
- Sclipirile Luminii: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim19 Sep, 2025
- 25 Sep, 2025
- 25 Sep, 2025
- 26 Sep, 2025