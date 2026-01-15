În primele luni de viață, se întâmplă frecvent ca bebelușii să regurgiteze, atât cei alăptați, cât și cei hrăniți cu lapte praf. Este un proces fiziologic normal și inofensiv în această etapă a
Antibioticele şi starea psihică
Utilizate în exces, antibioticele, esențiale în tratarea infecțiilor bacteriene, pot avea efecte care depășesc sfera bolilor infecțioase. Ele pot influența inclusiv starea psihică, prin modificările pe care la provoacă la nivelul florei intestinale și al comunicării care are loc pe căi neuronale între intestin și creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate, după cum reiese dintr-un studiu publicat în revista Molecular Psychiatry, citat de News.ro. (I.N.)