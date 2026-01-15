Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Boala Alzheimer, studiată dintr-o nouă perspectivă

Data: 22 Ianuarie 2026

Cauzele bolii Alzheimer sunt încă insuficient cunoscute pentru a dezvolta un tratament cu adevărat eficient, deși în ultimele decenii au existat numeroase studii pe această temă. Cercetătorii canadieni avansează ipoteza că boala Alzheimer ar putea fi de origine autoimună. 

Într-un articol pe care îl semnează în revista Science Alert, profesorul Donald Weaver, directorul Institutului de cercetări neurologice Krembil, din cadrul Universității din Toronto, susține că boala Alzheimer nu ar avea legătură cu prezența unor acumulări de proteină beta-amiloidă la nivelul creierului, așa cum se credea până acum, ci ar putea fi cauzată de o disfuncție a sistemului imunitar la nivelul creierului. Sistemul imunitar este prezent în fiecare organ din corpul nostru, fiind, mai exact, o „colecție” de celule și molecule care se coordonează pentru a vindeca leziunile și a proteja organul respectiv de diverși agenți patogeni. Un mecanism similar funcționează inclusiv la nivelul creierului. 

În opinia cercetătorilor canadieni, prezența acelor acumulări de proteină beta-amiloidă observată la pacienții cu Alzheimer nu ar fi ceva anormal, ci mai degrabă ar juca un rol esențial în răspunsul imun al creierului, atunci când este afectat de un traumatism sau o infecție. Din cauza similitudinilor care există între structura membranei exterioare a bacteriilor și cea a membranei celulelor neuronale, proteina beta-amiloidă nu poate face diferența între bacteria invadatoare și celulele neuronale și, astfel, ajunge în situația să atace tocmai aceste celule pe care ar fi trebuit să le protejeze. În felul acesta, se ajunge la o pierdere cronică și progresivă a funcției celulelor neuronale, care culminează cu instalarea demenței provocate de boala Alzheimer. (I.N.)

