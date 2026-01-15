Boala Alzheimer, studiată dintr-o nouă perspectivă

Data: 22 Ianuarie 2026

Cauzele bolii Alzheimer sunt încă insuficient cunoscute pentru a dezvolta un tratament cu adevărat eficient, deși în ultimele decenii au existat numeroase studii pe această temă. Cercetătorii canadieni avansează ipoteza că boala Alzheimer ar putea fi de origine autoimună.

Într-un articol pe care îl semnează în revista Science Alert, profesorul Donald Weaver, directorul Institutului de cercetări neurologice Krembil, din cadrul Universității din Toronto, susține că boala Alzheimer nu ar avea legătură cu prezența unor acumulări de proteină beta-amiloidă la nivelul creierului, așa cum se credea până acum, ci ar putea fi cauzată de o disfuncție a sistemului imunitar la nivelul creierului. Sistemul imunitar este prezent în fiecare organ din corpul nostru, fiind, mai exact, o „colecție” de celule și molecule care se coordonează pentru a vindeca leziunile și a proteja organul respectiv de diverși agenți patogeni. Un mecanism similar funcționează inclusiv la nivelul creierului.

În opinia cercetătorilor canadieni, prezența acelor acumulări de proteină beta-amiloidă observată la pacienții cu Alzheimer nu ar fi ceva anormal, ci mai degrabă ar juca un rol esențial în răspunsul imun al creierului, atunci când este afectat de un traumatism sau o infecție. Din cauza similitudinilor care există între structura membranei exterioare a bacteriilor și cea a membranei celulelor neuronale, proteina beta-amiloidă nu poate face diferența între bacteria invadatoare și celulele neuronale și, astfel, ajunge în situația să atace tocmai aceste celule pe care ar fi trebuit să le protejeze. În felul acesta, se ajunge la o pierdere cronică și progresivă a funcției celulelor neuronale, care culminează cu instalarea demenței provocate de boala Alzheimer. (I.N.)