Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Cum tratăm ulciorul

Cum tratăm ulciorul

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 04 Septembrie 2025

Numărul cazurilor de ulcior la ochi, o afecțiune provocată de stafilococul auriu, a crescut alarmant în ultima perioadă. Fiind vorba despre o bacterie, specialiştii atrag atenţia că aceasta nu poate fi învinsă decât cu oxacilină și alte anumite antibiotice.

Un cunoscut specialist în domeniu, dr. Monica Pop, explică într-un interviu pentru DCmedical de ce utilizarea unguentelor oftalmice nu se recomandă în acest caz. Unguentele oftalmice nu doar că nu ajută, ci chiar pot agrava situația, deoarece blochează drenarea canalelor lacrimale, esențială pentru vindecare. (I.N.)

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Hidratarea insuficientă accentuează stresul Sănătate
    Hidratarea insuficientă accentuează stresul

    Să avem o sticlă cu apă la îndemână pentru a ne hidrata suficient în perioadele foarte stresante poate avea beneficii pe termen lung pentru sănătate, relatează cotidianul britanic The Independent, cu referire

    04 Sep, 2025
  • Prunele şi smochinele, hrană pentru microbiota intestinală Sănătate
    Prunele şi smochinele, hrană pentru microbiota intestinală

    Deși pare să nu aibă nici o legătură, prunele și smochinele deţin caracteristici asemănătoare mai mult decât ne-am aștepta. Sunt două fructe dulci, asociate cu sfârșitul verii și sosirea toamnei, fiind considerate simbol al belșu­gului. În ceea ce priveşte valoarea nutrițională, atât prunele, cât și smochinele au un conținut crescut de fibre, vitamine, în special din complexul B, vitaminele C și K, minerale (potasiu, magneziu, fier) și o sumedenie de antioxidanți.

    01 Sep, 2025
TOP 6 Sănătate