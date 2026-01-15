Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Descoperire în cardiologie

Data: 22 Ianuarie 2026

Cercetătorii de la Universitatea din Sydney au obținut în premieră dovezi directe privind capacitatea naturală a inimii umane de se reface după un infarct miocardic, fiind descoperite mai multe proteine despre care se știa deja, din studii pe animale, că ajută la regenerarea țesuturilor inimii distruse în urma unui infarct, relatează 360medical, care citează un studiu publicat în revista de specialitate Circulation Research. Deși această capacitate a inimii de regenerare este redusă, descoperirea ei deschide noi perspective de dezvoltare a unor terapii care să stimuleze refacerea mușchiului cardiac după infarct. (I.N.)

