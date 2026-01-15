În primele luni de viață, se întâmplă frecvent ca bebelușii să regurgiteze, atât cei alăptați, cât și cei hrăniți cu lapte praf. Este un proces fiziologic normal și inofensiv în această etapă a
Descoperire în cardiologie
Cercetătorii de la Universitatea din Sydney au obținut în premieră dovezi directe privind capacitatea naturală a inimii umane de se reface după un infarct miocardic, fiind descoperite mai multe proteine despre care se știa deja, din studii pe animale, că ajută la regenerarea țesuturilor inimii distruse în urma unui infarct, relatează 360medical, care citează un studiu publicat în revista de specialitate Circulation Research. Deși această capacitate a inimii de regenerare este redusă, descoperirea ei deschide noi perspective de dezvoltare a unor terapii care să stimuleze refacerea mușchiului cardiac după infarct. (I.N.)