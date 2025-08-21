Ecranele digitale şi riscul de îmbolnăvire la tineri și copii

Data: 21 August 2025

Cu cât un copil petrece mai mult timp în fața ecranelor digitale, indiferent că vorbim despre telefon, tabletă sau televizor, cu atât este mai expus riscului de a se îmbolnăvi de afecțiuni cardiace și metabolice, precum hipertensiunea arterială, colesterol mărit și rezistența la insulină.

O analiză realizată în Danemarca, ale cărei concluzii au fost prezentate în revista Asociației Americane de Cardiologie, arată că fiecare oră petrecută în plus în fața ecranelor digitale crește acest risc de îmbolnăvire. Iar posibilitatea de a suferi afecţiuni devine mai ridicată dacă copilul petrece timpul în fața ecranelor în detrimentul orelor de somn, potrivit unui comunicat de presă al cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga.

Un copil care petrece trei ore zilnic în fața ecranelor are un risc de a se îmbolnăvi cu până la 50% mai mare comparativ cu un copil care folosește ocazional aceste dispozitive. Dacă raportăm lucrul acesta la întreaga populație de copii putem preconiza o creștere semnificativă a riscului cardiometabolic precoce la acest segment de vârstă și care poate persista la vârsta adultă, spune David Horner, coordonatorul studiului.

Și chiar dacă nu au ajuns încă la un consens privind efectele timpului petrecut în fața ecranelor, majoritatea experților în domeniu sunt de acord că tinerii și copiii sunt mai expuși riscurilor decât adulții.

În cazul copiilor cu vârsta de 3-4 ani, timpul petrecut în fața ecranelor ar trebui să nu depășească 1 oră pe zi, conform recomandărilor institutului național de sănătate publică din Belgia, iar pentru copiii și adolescenții între 5 și 17 ani, timpul petrecut în fața ecranelor ar trebui limitat la cel mult 2 ore zilnic, notează cotidianul belgian Le Soir. (I.N.)