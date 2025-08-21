Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Ecranele digitale şi riscul de îmbolnăvire la tineri și copii

Ecranele digitale şi riscul de îmbolnăvire la tineri și copii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 21 August 2025

Cu cât un copil petrece mai mult timp în fața ecranelor digitale, indiferent că vorbim despre telefon, tabletă sau televizor, cu atât este mai expus riscului de a se îmbolnăvi de afecțiuni cardiace și metabolice, precum hipertensiunea arterială, colesterol mărit și rezistența la insulină.

O analiză realizată în Danemarca, ale cărei concluzii au fost prezentate în revista Asociației Americane de Cardiologie, arată că fiecare oră petrecută în plus în fața ecranelor digitale crește acest risc de îmbolnăvire. Iar posibilitatea de a suferi afecţiuni devine mai ridicată dacă copilul petrece timpul în fața ecranelor în detrimentul orelor de somn, potrivit unui comunicat de presă al cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga.

Un copil care petrece trei ore zilnic în fața ecranelor are un risc de a se îmbolnăvi cu până la 50% mai mare comparativ cu un copil care folosește ocazional aceste dispozitive. Dacă raportăm lucrul acesta la întreaga populație de copii putem preconiza o creștere semnificativă a riscului cardiometabolic precoce la acest segment de vârstă și care poate persista la vârsta adultă, spune David Horner, coordonatorul studiului.

Și chiar dacă nu au ajuns încă la un consens privind efectele timpului petrecut în fața ecranelor, majoritatea experților în domeniu sunt de acord că tinerii și copiii sunt mai expuși riscurilor decât adulții.

În cazul copiilor cu vârsta de 3-4 ani, timpul petrecut în fața ecranelor ar trebui să nu depășească 1 oră pe zi, conform recomandărilor institutului național de sănătate publică din Belgia, iar pentru copiii și adolescenții între 5 și 17 ani, timpul petrecut în fața ecranelor ar trebui limitat la cel mult 2 ore zilnic, notează cotidianul belgian Le Soir. (I.N.)

Citeşte mai multe despre:   copil  -   online
vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate