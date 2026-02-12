Schimbări ale stilului de viață care reduc riscul de cancer

Data: 12 Feb 2026

Datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că mai mult de o treime din cazurile de cancer diagnosticate la nivel global ar putea fi prevenite prin schimbarea unor obiceiuri dăunătoare, prin investigații medicale periodice sau prin limitarea expunerii la factori poluanți. În România, aproape 20% dintre decesele înregistrate au drept cauză principală cancerul, iar peste 28% dintre români prezintă un risc cumulativ de a dezvolta o boală oncologică înainte de a împlini 75 de ani.

Pornind de la aceste date îngrijorătoare, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Universitatea Politehnica București au demarat o campanie online prin care își propun să informeze populația asupra importanței prevenției și a depistării cancerelor în stadii incipiente. Campania se desfășoară sub denumirea „O pastilă de cunoaștere pe zi pentru a preveni. Februarie - Martie: lunile dedicate prevenției cancerului în România”, scop în care a fost dezvoltată platforma online preventiepentrutoti.ro, cu materiale informative despre cele mai frecvente tipuri de cancer. Accesul la astfel de informații sprijină pacienții în luarea unor decizii informate privind prevenția și controalele medicale necesare, diagnosticul timpuriu putând reduce semnificativ riscul de deces din cauze oncologice și limita necesitatea tratamentelor extensive.

Cele mai frecvente tipuri de cancer din categoria celor care pot fi prevenite sunt cancerul pulmonar, cancerul gastric și cancerul de col uterin, care, potrivit datelor OMS citate de Science Alert, au reprezentat aproape jumătate din totalul cazurilor care ar fi putut fi prevenite. Raportat la anul 2022, la nivel mondial au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, din care 38% erau legate de 30 de factori de risc modificabili, care țin atât de stilul de viață, cât și de condițiile de muncă sau de mediu. Printre aceștia se numără fumatul, consumul de alcool în exces, surplusul de greutate corporală, viața sedentară, alăptarea întreruptă prea devreme - în cazul mamelor, poluarea aerului, expunerea prelungită la soare, infecțiile și expunerile profesionale la factori de poluare.

Potrivit datelor OMS, raportat la anul 2022, fumatul și consumul de alcool în exces au fost principalii factori de risc modificabili asociați bolilor oncologice, cu incidență mai mare în rândul bărbaților. În cazul femeilor, cea mai mare pondere a cancerelor prevenibile este asociată infecțiilor cu tulpini oncogene ale virusului papilomavirus uman (HPV). Din păcate, notează publicația citată, deși există deja un vaccin care previne cele mai multe dintre bolile asociate acestui virus, care provoacă apariția cancerului de col uterin, acoperirea vaccinală încă scăzută menține ridicat acest risc modificabil.

Cancerul gastric se numără, de asemenea, printre formele de cancer care pot fi prevenite prin schimbarea stilului de viață, dar continuă să facă numeroase victime, cu preponderență în rândul bărbaților, în special din cauza fumatului, dar și în rândul persoanelor din zone defavorizate, din cauza igienei deficitare sau a accesului limitat la apă potabilă.

Nu în ultimul rând, dincolo de eliminarea unor astfel de riscuri prin anumite schimbări pe care le putem face fiecare în privința stilului de viață, este important să conștientizăm necesitatea investiga­țiilor medicale periodice, cu rol de prevenție și diagnostic timpuriu, astfel încât, în eventualitatea unui diagnostic nefavorabil, pacientul să înceapă tratamentul încă din primele stadii ale bolii, cu șanse mai mari de vindecare. (I.N.)