Recuperarea după AVC

Data: 12 Feb 2026

Observațiile unei echipe de cercetători americani ar putea schimba modul de abordare în recuperarea după un accident vascular cerebral. După cum reiese din datele publicate în revista de specialitate JAMA Neurology, concentrarea sesiunilor de recuperare post-AVC pe partea și membrele mai puțin afectate ajută pacientul pe termen lung să-și recapete capacitatea de coordonare și inde­pen­dența într-o măsură mai mare decât recuperarea axată exclusiv pe partea cea mai afectată a corpului. În activitățile zilnice, pacienții cu semipareză după un AVC se bazează în general pe brațul mai puțin afectat, care slăbeşte şi el din cauza suprasolicitării, ceea ce poate fi descurajant pentru pacient. De aceea, consideră cercetătorii americani, antrenarea bra­țului mai puțin afectat pentru a face față activităților zilnice poate ajuta pacientul să-și coordoneze mai bine mișcările încât să nu fie dependent de ajutorul altei persoane. (I.N.)