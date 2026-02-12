Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Recuperarea după AVC

Data: 12 Feb 2026

Observațiile unei echipe de cercetători americani ar putea schimba modul de abordare în recuperarea după un accident vascular cerebral. După cum reiese din datele publicate în revista de specialitate JAMA Neurology, concentrarea sesiunilor de recuperare post-AVC pe partea și membrele mai puțin afectate ajută pacientul pe termen lung să-și recapete capacitatea de coordonare și inde­pen­dența într-o măsură mai mare decât recuperarea axată exclusiv pe partea cea mai afectată a corpului. În activitățile zilnice, pacienții cu semipareză după un AVC se bazează în general pe brațul mai puțin afectat, care slăbeşte şi el din cauza suprasolicitării, ceea ce poate fi descurajant pentru pacient. De aceea, consideră cercetătorii americani, antrenarea bra­țului mai puțin afectat pentru a face față activităților zilnice poate ajuta pacientul să-și coordoneze mai bine mișcările încât să nu fie dependent de ajutorul altei persoane. (I.N.)

