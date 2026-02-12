Şi suplimentele alimentare pot provoca constipație

Data: 12 Feb 2026

Tranzitul intestinal este in­fluențat în mare măsură de ceea ce mâncăm. Totuși, dacă vă simțiți balonat și sunteți constipat, deși sunt multe alimente despre care se știe că pot cauza constipație, de vină ar putea fi şi unele suplimente alimentare, chiar dintre cele frecvent folosite de mulți dintre noi.

La fel ca unele medicamente, vi­ta­minele și suplimentele alimentare pot avea anumite efecte secundare, inclusiv modificări ale tranzitului intestinal, iar din acest punct de vedere, suplimentele cu fier, calciu sau vitamina D sunt principalele „vinovate” la care face referire autoarea unui articol de specialitate publicat de cotidianul New York Post.

Suplimentele cu fier se recomandă în general persoanelor cu anemie sau carență de fier. Pentru a evita constipația cauzată de aceste suplimente alimentare, se recomandă ca ele să fie administrate în timpul mesei sau în doze mici și ne putem completa aportul de fier prin alimentație, din care nu ar trebui să lipsească peștele, carnea roșie și legumele verzi, cum este spanacul.

Calciul, mai ales suplimentele pe bază de carbonat de calciu, care asigură sănătatea oaselor și reduce riscurile cardiace, poate încetini di­gestia. Dacă luați frecvent un astfel de supliment, este bine să vă hidra­tați suficient și să consumați alimente bogate în fibre pentru a evita constipația.

De regulă, dacă aveți deficit de calciu și luați supliment, medicii recomandă să luaţi și vitamina D, care favorizează și ea constipația, atunci când doza zilnică administrată este mai mare de 1.000 mg. (I.N.)