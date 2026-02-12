Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Şi suplimentele alimentare pot provoca constipație

Data: 12 Feb 2026

Tranzitul intestinal este in­fluențat în mare măsură de ceea ce mâncăm. Totuși, dacă vă simțiți balonat și sunteți constipat, deși sunt multe alimente despre care se știe că pot cauza constipație, de vină ar putea fi şi unele suplimente alimentare, chiar dintre cele frecvent folosite de mulți dintre noi.

La fel ca unele medicamente, vi­ta­minele și suplimentele alimentare pot avea anumite efecte secundare, inclusiv modificări ale tranzitului intestinal, iar din acest punct de vedere, suplimentele cu fier, calciu sau vitamina D sunt principalele „vinovate” la care face referire autoarea unui articol de specialitate publicat de cotidianul New York Post.

Suplimentele cu fier se recomandă în general persoanelor cu anemie sau carență de fier. Pentru a evita constipația cauzată de aceste suplimente alimentare, se recomandă ca ele să fie administrate în timpul mesei sau în doze mici și ne putem completa aportul de fier prin alimentație, din care nu ar trebui să lipsească peștele, carnea roșie și legumele verzi, cum este spanacul.

Calciul, mai ales suplimentele pe bază de carbonat de calciu, care asigură sănătatea oaselor și reduce riscurile cardiace, poate încetini di­gestia. Dacă luați frecvent un astfel de supliment, este bine să vă hidra­tați suficient și să consumați alimente bogate în fibre pentru a evita constipația. 

De regulă, dacă aveți deficit de calciu și luați supliment, medicii recomandă să luaţi și vitamina D, care favorizează și ea constipația, atunci când doza zilnică administrată este mai mare de 1.000 mg. (I.N.)

