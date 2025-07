Expoziția de arhitectură „Baptisterium Monacensis”

În urma proiectului de construire a baptisteriului aflat la Centrul Bisericesc Român Ortodox din orașul München, Germania, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în ziua de 16 iulie, a avut loc vernisajul expoziție de arhitectură și artă la Facultatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” a Universității din București.

În centrul exponatelor s‑a aflat miercuri Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, alături de Matei Eugen Stoean, arhitectul baptisteriului, Ștefan Câlția, artistul pânzelor serigrafiate care înconjoară macheta baptisteriului, și Andreea Chircă, curatorul expoziției.

Expoziția are rolul de a descoperi vizitatorilor modul în care arhitectura bizantină și obiectele de artă intră în compoziție, precum și prezentarea procesului, dar și scopului care a stat la baza acestei porți de intrare în Ortodoxie din Germania.

În urma misiunii de evanghelizare din orașul german, Preasfinția Sa a subliniat importanta ridicării unui baptisteriu dedicat catehumenilor.

„Proiectul Centrului Bisericesc Român Ortodox München s‑a născut dintr‑o necesitate. Eu am fost trimis în anul 2004 la München ca să facem rost de o biserică. Ne‑am gândit mai întâi să cumpărăm, dar am ajuns la gândul să construim, și, încet, încet, s‑a dezvoltat proiectul care a dus la forma inițială a unui Centru Bisericesc, cuprinzând o biserică cu o parte de subsol unde este Sala comunitară, numită «Sala crucilor», în care se pot face și sfinte slujbe sau se pot transmite cele săvârșite sus în biserică, dar are și un rol comunitar, de întâlnire a diferitelor activități, cât și unul liturgic, până când vom amenaja biserica. Pe lângă biserică, centrul mai cuprinde o Reședință episcopală și un Centru parohial. În «Sala crucilor», în partea de vest a acesteia, am proiectat și construit un baptisteriu, un loc pentru a boteza persoane adulte, pentru că am constatat, fiind în Germania, mai ales în familii mixte, sunt persoane adulte nebotezate și acest lucru se amplifică. Partea inferioară, adică piscina, a fost deja construită în timpul ridicării centrului, iar partea superioară care este un fel de cort, reprezentând pânze așezate pe un cadru metalic care maschează toate instalațiile din spate pentru apă, aerisire, curent, a fost realizată în acest an cu o finanțare de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În această expoziție are loc un premontaj, deoarece era foarte riscant ca să fie executate toate componentele și duse la München, pentru că putem constata că lipsesc unele aspecte care trebuie completate sau trebuie îmbunătățite. Așadar, un prim rol al expoziției a fost acesta de premontaj, care s‑a putut înfăptui mai bine aici, decât într‑un atelier, și cu acest scop ne‑am gândit să realizăm și o expoziție ca să se poată observa, de către specialiști, aceste pânze foarte frumoase, realizate după maestrul Ștefan Câlția”, a spus Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul.

În continuare, Matei Eugen Stoean a vorbit despre valoarea artistică și arhitecturală a noului baptisteriu. „Timp de 5 ani am încercat să găsesc o serie de variante, fiind extraordinară întâlnirea cu artistul Ștefan Câlția, alături de care am putut dezvolta un nou concept, în care bazinul masiv îmbrăcat în terazzo, care este în continuitatea pardoselii, care este și aceasta de asemenea din terazzo, din mozaic, să fie înconjurat de această structură, ușoară și delicată, a pânzelor, totul agățat de un cer auriu. De asemenea, din puținele reprezentări clasice iconografice din «Sala crucilor» este o reprezentare a Sfântului Duh în chip de porumbel, care vine chiar deasupra bazinului”, a spus arhitectul proiectului.

La sfârșit, Andreea Chircă a vorbit despre valoarea pedagogică a expoziției din cadrul spațiului universitar din Capitală. „Este o expoziție didactică, evident și cu un sens pedagogic, în sensul că ne aflăm în Facultatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu». Totodată, este una de școală am putea să îi spunem, în sensul în care pe partea de arhitectură este foarte importantă și suntem de părere că poate să ofere lecții importante pentru studenții facultății. De asemenea, suntem de părere că este un exercițiu foarte important în care se întâlnește arta și arhitectura, deci depășește simplul rol didactic sau de planșe de arhitectură, pentru că se duce în profunzimi mult mai complexe și din acest motiv este vorba despre legătura planului arhitectural și cel artistic, dintre arhitect și artist, dintre Matei Eugen Stoean și Ștefan Câlția, toate acestea aduse în acest spațiu al expoziției. Totodată, aceasta își propune să explice vizitatorilor întregul demers, adică proiectul în sine, din acest motiv este structurat pe mai multe zone. Prima zonă cuprinde imaginea de ansamblu, până la cea de detaliu, de la exterior către interior, prezentând tot ansamblul Centrului Bisericesc, ajungând treptat până la baptisteriu, adică ce a însemnat toată construcția acestuia. Cea de a doua zonă cuprinde întâlnirea acestuia cu arta și arată tehnica serigrafiei, cum au fost transferate desenele lui Ștefan Câlția pe pânze, ajungând până în cea de a treia zonă, adică nucleul expoziției care este baptisteriul, obiectul finit”, a precizat curatorul expoziției.

Expoziția din cadrul facultății bucureștene poate fi vizitată până pe 30 iulie, în intervalul orar 16:00-20:00.