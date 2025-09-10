La Palatul Elisabeta din Capitală, marți, 9 septembrie, s‑a desfășurat un eveniment festiv dedicat împlinirii a 175 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. La evenimentul găzduit în grădina vechiului edificiu regal românesc au participat membrii familiei regale a României, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Jandarmeriei Române, precum și alte oficialități. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la evenimentul aniversar a fost părintele protosinghel Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române.

Evenimentul festiv a debutat cu un cuvânt rostit de Principele Radu al României, care a vorbit despre activitatea longevivă a acestei instituții: „Suntem nespus de fericiți că astăzi putem fi gazdele unui eveniment care privește toată societatea românească și toate generațiile de români din istoria noastră modernă și contemporană. Cred că se poate spune cu certitudine că nu există în istoria noastră, în acești ultimi 160 de ani, nici o instituție care să fi stat atât de frumos, egal, între militarii români și societatea civilă, fiind deopotrivă o umbrelă, o oglindă, o inimă pentru aceste două aparente extreme ale vieții românești. Jandarmeria Română are 175 de ani, dintre care 160 au fost petrecuți, de aproape sau de departe, alături de Coroană. Cred că acesta este motivul pentru care cele două familii privesc astăzi în aceeași direcție și din aceeași rădăcină a identității naționale, ce face ca întâlnirea de astăzi să capete o semnificație nu doar importantă, ci și aproape unică”, a spus Principele Radu.

În continuare, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a vorbit despre rolul Jandarmeriei Române în sânul societății contemporane: „Jandarmeria Română este o instituție fundamentală a Ministerului Afacerilor Interne și a României. Ea face parte din echipa de ordine și siguranță publică și este unul din pilonii care contribuie la acest calificativ sigur. Protejează drepturi și libertăți și menține ordinea publică. În fiecare an, jandarmii sunt la zeci de mii de evenimente, festivaluri, competiții și adunări publice. Oamenii vin să se bucure sau chiar să protesteze, dar pleacă în siguranță acasă”.

La final, a luat cuvântul și general‑maior Alin Mastan, inspector general al Jandarmeriei Române, care a expus cele mai importante aspecte legate de colaborarea familiei regale cu Jandarmeria Română.

Programul serii a fost întregit de momente oferite de Muzica Militară Reprezentativă a Jandarmeriei Române, de Detașamentul de Jandarmi Gardă de Onoare, de Detașamentul 1 Jandarmi Cavalerie din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București, precum și de un exercițiu de mânuire a armei.