29 de ani de la întronizarea Episcopului Alexandriei şi Teleormanului

Evenimentele dedicate ocrotitorului Episcopiei Alexandriei și Teleormanului au continuat astăzi, 1 septembrie, când, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfințitul Părinte Galaction, cu ocazia împlinirii a 29 de ani de la întronizarea sa ca Episcop titular al Eparhiei Alexandriei și Teleormanului, momente binecuvântate care au avut loc în Catedrala Episcopală din Alexandria, în anul 1996.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu ierarhul au făcut parte: părintele arhimandrit Calinic, starețul Mănăstirii Mega Spileo din Grecia; părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator; precum și alți preoți și diaconi.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită o slujbă de Te Deum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru ajutorul și binefacerile dăruite Preasfințitului Părinte Galaction în cei 29 de ani de slujire arhierească.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat realizările importante pe plan administrativ‑gospodăresc, misionar și cultural, dar și obiectivele de viitor, menite să continue consolidarea vieții spirituale și comunitare în eparhie. „Un astfel de moment de sărbătoare trebuie întâmpinat cu recunoștință și rugăciune, mulțumind lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate și pentru sprijinul primit în slujirea ce ne‑a fost încredințată. La înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, această zonă se confrunta cu o stare spirituală fragilă, însă, prin grija arhierească, organizarea slujbelor și îndrumarea preoților, viața credincioșilor a cunoscut o profundă înnoire și consolidare duhovnicească. Această lucrare pastorală a fost completată de o atenție deosebită pentru educația tinerilor și de implicare în activități filantropice, sprijinindu‑i pe cei aflați în nevoi, pe bătrâni și pe copii, arătând astfel că Biserica rămâne aproape de toți fiii săi. Ne dorim să continuăm cu aceeași râvnă această misiune, cultivând viața duhovnicească, susținând activitățile sociale și educaționale și întărind comuniunea dintre cler și popor. Înălțăm rugăciuni către Dumnezeu să ne dăruiască putere, binecuvântare și har în anii ce vor urma, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor credincioșilor noștri”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial, a adresat un cuvânt de felicitare ierarhului, evidențiind bogata activitate pastoral‑misionară, administrativă și culturală desfășurată în cei 29 de ani de arhipăstorire: „Împlinirea a 29 de ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Galaction reprezintă nu doar un popas aniversar, ci și un prilej de recunoștință pentru întreaga lucrare desfășurată în slujirea Bisericii și a credincioșilor din aceste ținuturi. De‑a lungul acestor ani, sub păstorirea Preasfinției Sale, Episcopia Alexandriei și Teleormanului a cunoscut o înnoire duhovnicească vizibilă, prin intensificarea vieții liturgice, prin sprijinirea și întărirea misiunii preoților, dar și prin realizările culturale, filantropice și administrative menite să răspundă nevoilor credincioșilor. Cu smerenie și statornicie, Preasfințitul Părinte Galaction a purtat de grijă turmei sale, a zidit lăcașuri de închinare, a întărit comuniunea dintre cler și popor și a adus rod binecuvântat în viața spirituală a acestei eparhii. Acest moment de sărbătoare este, totodată, o chemare la rugăciune și la mulțumire, pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu în toți acești ani de slujire arhierească”.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Galaction a adresat mulțumiri colaboratorilor de la Centrul eparhial și protoiereilor, care îi sunt de un real sprijin în activitatea pastorală și administrativ‑gospodărească, precum și autorităților județene și locale, pentru buna colaborare dintre Biserică și Stat, în folosul comunității.

Credincioșii prezenți s‑au putut închina până în prima zi a anului bisericesc la racla care adăpostește mâna stângă a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, adusă de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia în Episcopia Alexandriei și Teleormanului, cu prilejul hramului Catedralei Episcopale, precum și la un fragment din moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, aflate în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Grupul psaltic „Pantocrator”.