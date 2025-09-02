Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
70 de elevi sprijiniți de o parohie bucureșteană la început de an școlar

Știri
Un articol de: Diac. Marius D. Oblu - 02 Septembrie 2025

De 15 ani, la început de an școlar, Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari din sectorul 2 al Capitalei derulează programul social‑educațional „Ajută un copil să meargă la școală!”, prin care oferă gratuit rechizite, ghiozdane, îmbrăcăminte și încălțăminte elevilor proveniți din familii defavorizate din comunitate. Scopul acestui program, care în acest an se desfășoară în perioada 20 august - 20 septembrie, este prevenirea excluziunii sociale și a abandonului școlar în situațiile de risc, precum și încurajarea performanței școlare.

Mai ales în această perioadă, când mulți membri ai comunității parohiale traversează o situație financiară dificilă, peste 70 de elevi aflați în evidența Serviciului social parohial vor primi rechizite constând în caiete, pixuri, stilouri, penare, rigle, acuarele și altele, dar și ghiozdane. De asemenea, pentru 10 elevi, parohia va achiziționa uniforme școlare și încălțăminte, necesare pentru a începe noul an școlar. Rechizitele, ghiozdanele și celelalte articole oferite sunt cumpărate în parte din fondurile parohiei sau achiziționate din donațiile membrilor generoși ai comunității parohiale. Astfel, până la data de 20 septembrie 2025, la intrarea în biserica parohială se află un spațiu special amenajat unde cei care doresc pot lăsa darurile lor pentru copii.

Parohia acordă o atenţie specială câtorva familii numeroase care, periodic, primesc alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse de igienă personală. Totodată, elevii din aceste familii participă la programele educaționale și la alte activităţi pentru tineret organizate de parohie.

 

