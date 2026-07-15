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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri A 14‑a ediţie a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi

A 14‑a ediţie a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi

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Un articol de: Oana Rusu - 15 Iulie 2026

Cea de‑a 14‑a ediție a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi (SIVDT), sub genericul „Materikon și hagiografie. Chipurile feminine ale sfințeniei, de la Maica Domnului la maternitatea duhovnicească”, a avut loc în perioada 12‑14 iulie, la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, sub atenta coordonare a pr. prof. univ. dr. Jan Nicolae, director al Școlii Doctorale de Teologie, a arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a arhim. Emanuel Pleș, starețul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara, a drd. Alexandru‑Vasile Graur și a pr. drd. Traian‑Mihai Popa.

Lucrările VIVDT au început cu săvârşirea Dumnezeieștii Liturghii şi sesiunea de deschidere, în cadrul căreia au vorbit arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, pr. prof. univ. dr. Jan Nicolae, directorul Școlii Doctorale de Teologie din Alba Iulia, și pr. dr. Ovidiu Dan, protopopul de Sighișoara.

În continuare, s‑a desfășurat sesiunea plenară de comunicări, în cadrul căreia au susținut prelegeri ierom. Agapie Corbu, pr. prof. univ. dr. acad. Gheorghe Remete, pr. prof. univ. dr. Dumitru A. Vanca, dr. Dragoș Ursu, dr. Ioana Ursu și dr. Laura Zăvăleanu. Programul a continuat cu sesiunile de comunicări ale doctoranzilor, iar comunicările s‑au desfășurat atât fizic, în trapeza mare, cât și online, prin intermediul platformei Zoom, conform organizatorilor. 

 

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