Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri, 24 iunie, la cea de‑a 250‑a ediție a Galelor „Medicină, Artă, Cultură”, organizată în sala „Reduta” a Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj‑Napoca.

Evenimentul l‑a avut ca invitat pe academicianul Ioan‑Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român și directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, care a susținut conferința cu titlul „A fost reforma religioasă la români un fenomen de transfer cultural?”

Conferința a fost urmată de prezentarea celui mai recent volum semnat de academicianul Ioan‑Aurel Pop, intitulat „Reforma protestantă în Transilvania secolului al XVI‑lea. Consensuri și controverse”. Prezentarea lucrării a fost realizată de pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj‑Napoca.

Prelegerea a fost prefațată de un mesaj de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, precum și de mesajul prof. univ. dr. Nicolae Dragoș Hâncu, membru de onoare al Academiei Române, fondatorul și moderatorul seriei de manifestări.

În deschiderea întâlnirii au luat cuvântul prof. univ. dr. Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj‑Napoca, și prof. univ. dr. Marius Bojiță, președintele Fundației „Transilvania Leaders”.

Programul serii a fost întregit de recitalul de poezie „Cine e omul, ca tu să‑l iubești?”, susținut de poetul Horia Bădescu, precum și de două momente muzicale oferite de Corul și Orchestra „Victor Papilian”, sub coordonarea dirijorului dr. Vlad Eniu.

Ajunse la ediția cu numărul 250, Galele „Medicină, Artă, Cultură” reprezintă unul dintre cele mai longevive și emblematice proiecte din spațiul cultural clujean. Manifestarea aduce împreună personalități ale vieții academice, medicale, culturale și artistice, devenind, de‑a lungul timpului, o platformă de dialog între știință, cultură și artă, conform organizatorilor.

Cu o tradiție de peste un deceniu, Galele „Medicină, Artă, Cultură” sunt organizate periodic de Academia Română – Filiala Cluj‑Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj‑Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Academia Oamenilor de Știință din România - Filiala Cluj și Fundația „Transilvania Leaders”.