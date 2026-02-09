Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri A doua duminică a Triodului la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

A doua duminică a Triodului la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 09 Feb 2026

Credincioşii au participat în număr mare, a doua duminică din perioada Triodului, la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit textul Evangheliei citite la Sfânta Liturghie.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane din Sibiu şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de către pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit Pilda Întoarcerii fiului risipitor şi i‑a îndemnat pe credincioșii prezenţi ca, în perioada de pregătire duhovnicească pentru praznicul Învierii Domnului, alături de post şi rugăciune, să primească Sfânta Taină a Spovedaniei şi Sfânta Împărtăşanie.

„Această întoarcere a fiului risipitor spre tatăl iubitor are câteva etape sau trepte pe care noi le întâlnim în Taina Spovedaniei. Întâi de toate, când te îndrepți spre biserică și vrei să te mărturisești, trebuie să pleci de acasă cu conștiința păcatului, adică să te simți îndatorat în fața lui Dumnezeu, să te simți îndatorat față de cei cu care trăiești, față de cei cărora le‑ai greșit. Și trezind înlăuntrul tău conștiința păcatului, adică glasul lui Dumnezeu din om, ajungând în fața Mântuitorului Iisus Hristos, prin mijlocirea duhovnicului, să spui aceste cuvinte: «Am greșit la cer, Părinte ceresc. Am greșit și față de cei cu care viețuiesc. Repune‑mă pe mine în drepturile pe care le‑am avut înainte, ca fiu al lui Dumnezeu după har, demnitate primită prin Taina Sfântului Botez». Apoi, mărturisind păcatele, la încheierea acestei mărturisiri noi trebuie să luăm o hotărâre. De fapt este o provocare pe care duhovnicul o adresează penitentului: «De acum să nu mai greșești, ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău», cum a spus Mântuitorul celor pe care i‑a vindecat. Deci, conștiința păcatului trebuie să fie îndată dublată de hotărârea de îndreptare, o hotărâre însoţită de rugăciune, de cerere de la Dumnezeu: «Ajută‑mă, Doamne, să nu mai cad! Ajută‑mă, Doamne, să nu mai păcătuiesc!»”, a spus ierarhul.

De asemenea, Părintele Mitropolit Laurenţiu a arătat că, deşi suntem supuși greșelilor, atunci când cerem pază de la Dumnezeu, ne putem întoarce din exilul păcatului, scopul fiind împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

„Fiecare dintre noi avem un loc la Masa Împărăției, avem o chemare, avem o șansă de a trece prin toate etapele acestea de curățire spirituală, pentru ca să ajungem la bucuria unirii cu Hristos. Împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos este șansa vieții noastre”, a subliniat ierarhul.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Mitropolitană din Sibiu  -   IPS Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Parohia Zlătari din Capitală are un nou preot paroh Știri
    Parohia Zlătari din Capitală are un nou preot paroh

    Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a slujit în Duminica a 34-a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, 8 februarie, la Biserica Zlătari din București, înconjurat de un sobor de clerici. Cu acest prilej, a avut loc instalarea în calitatea de paroh al acestei comunități a părintelui dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator și directorul publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române.

    08 Feb, 2026
TOP 6 Știri