A doua duminică a Triodului la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Credincioşii au participat în număr mare, a doua duminică din perioada Triodului, la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit textul Evangheliei citite la Sfânta Liturghie.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane din Sibiu şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de către pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit Pilda Întoarcerii fiului risipitor şi i‑a îndemnat pe credincioșii prezenţi ca, în perioada de pregătire duhovnicească pentru praznicul Învierii Domnului, alături de post şi rugăciune, să primească Sfânta Taină a Spovedaniei şi Sfânta Împărtăşanie.

„Această întoarcere a fiului risipitor spre tatăl iubitor are câteva etape sau trepte pe care noi le întâlnim în Taina Spovedaniei. Întâi de toate, când te îndrepți spre biserică și vrei să te mărturisești, trebuie să pleci de acasă cu conștiința păcatului, adică să te simți îndatorat în fața lui Dumnezeu, să te simți îndatorat față de cei cu care trăiești, față de cei cărora le‑ai greșit. Și trezind înlăuntrul tău conștiința păcatului, adică glasul lui Dumnezeu din om, ajungând în fața Mântuitorului Iisus Hristos, prin mijlocirea duhovnicului, să spui aceste cuvinte: «Am greșit la cer, Părinte ceresc. Am greșit și față de cei cu care viețuiesc. Repune‑mă pe mine în drepturile pe care le‑am avut înainte, ca fiu al lui Dumnezeu după har, demnitate primită prin Taina Sfântului Botez». Apoi, mărturisind păcatele, la încheierea acestei mărturisiri noi trebuie să luăm o hotărâre. De fapt este o provocare pe care duhovnicul o adresează penitentului: «De acum să nu mai greșești, ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău», cum a spus Mântuitorul celor pe care i‑a vindecat. Deci, conștiința păcatului trebuie să fie îndată dublată de hotărârea de îndreptare, o hotărâre însoţită de rugăciune, de cerere de la Dumnezeu: «Ajută‑mă, Doamne, să nu mai cad! Ajută‑mă, Doamne, să nu mai păcătuiesc!»”, a spus ierarhul.

De asemenea, Părintele Mitropolit Laurenţiu a arătat că, deşi suntem supuși greșelilor, atunci când cerem pază de la Dumnezeu, ne putem întoarce din exilul păcatului, scopul fiind împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

„Fiecare dintre noi avem un loc la Masa Împărăției, avem o chemare, avem o șansă de a trece prin toate etapele acestea de curățire spirituală, pentru ca să ajungem la bucuria unirii cu Hristos. Împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos este șansa vieții noastre”, a subliniat ierarhul.