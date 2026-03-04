A fost instalat noul protoiereu de Rădăuți

Duminică, 1 martie, în Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din Rădăuți a fost instalat noul protopop de Rădăuți, preotul Constantin Oprea. În mijlocul clericilor din cuprinsul Protoieriei Rădăuți, al credincioșilor din municipiu, al părinților consilieri ai Centrului eparhial Suceava, dar și al celor veniți din Parohia Straja și din Piatra Neamț, locul natal al părintelui, s‑a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul de celebrare s‑a împletit cu rugăciunea, fiind săvârșită slujba Paraclisului Maicii Domnului. Invitați speciali au fost membri ai Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijați de către arhid. Ilie Leonte.

A urmat ceremonia de instalare a noului părinte protoiereu, decizia de numire fiind citită de către pr. Dimitrie Horga, consilier administrativ‑bisericesc. După prezentarea principalelor obligații și atribuții ale protopopului, angajament asumat de însuși pr. Constantin Oprea prin depunerea jurământului, hirotesia întru demnitatea de protopop a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, prin rostirea rugăciunilor de binecuvântare, invocându‑se harul Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii.

Ierarhul i‑a înmânat apoi părintelui protoiereu crucea pectorală, brâul roșu și bedernița, potrivit rânduielii, rostind un cuvânt în cadrul căruia a subliniat că au fost înălțate rugăciuni ca „Dumnezeu pe cel ales și hirotesit protopop să‑l înfrumusețeze cu bună cuviință a chipului sufletului său și să‑l învrednicească să se facă pildă bună celor de după el, prin cuvânt și viață, pildă de ascultare și lucrare jertfelnică, pildă de smerenie și bună cârmuire”.

Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe cinstiții părinți din Protopopiatul Rădăuți să își primească protoiereul ca pe un frate și părinte care să îi reprezinte.

Totodată, Părintele Episcop‑vicar a vorbit despre chemarea înaltă a protoiereului de a sluji cu înțelepciune și discernământ, tălmăcind în duh pastoral rânduielile Bisericii și povățuind clerul spre împlinirea lor cu dragoste, spre folosul credincioșilor și întărirea credinței.

Despre noua responsabilitate în lucrarea pastoral‑misionară și administrativă încredințată sfinției sale a vorbit și pr. Constantin Oprea, care a mărturisit că slujirea încredințată nu este o cinste lumească, ci o cruce a responsabilității și a jertfei, chemând la o lucrare în comuniune, întemeiată pe pace, ascultare și bună rânduială, spre zidirea Bisericii și mângâierea credincioșilor: „Îmi doresc o colaborare sinceră între slujitorii Bisericii, mănăstiri, autorități locale și instituțiile statului, într‑un climat de respect reciproc, responsabilitate și slujire a binelui comun. Voi susține cu fermitate și echilibru poziția Bisericii, apărând interesele acesteia în cadrul dialogului instituțional. Biserica nu se izolează, ci luminează societatea prin echilibru și mărturie”.