A fost sfințită noua biserică din Valu lui Traian

Noua biserică a Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, a fost sfințită sâmbătă, 14 martie, de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Ierarhul a săvârșit în continuare Sfânta Liturghie și a vorbit despre importanța unui lăcaș de cult într‑o comunitate. „Astăzi ne umplem cu toții de lumina cerească, pentru că harul Sfântului Duh a coborât, iar acum biserica este cer. Veți intra cu toții, după Sfânta Liturghie, în Sfântul Altar. Să intrați cu emoție, fiindcă Mântuitorul vă primește, fiind cu noi aici, de față. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt străjeri ai acestei biserici, iar Maica Domnului cu acoperământul ei ne acoperă pe toți, ne mângâie, ne ajută și ne întărește în credință, bucurie și dragoste”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, pr. paroh Romeo George Ceplinschi și pr. coslujitor Gabriel Laurențiu Ciobotaru au primit Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Andrei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Tomisului. Distincții de vrednicie au primit și binefăcătorii lăcașului de cult.

„Ne‑am adunat în această zi binecuvântată ca să ne bucurăm de târnosirea bisericii noastre parohiale. Este o biserică din lemn ridicată de la zero în ultimii cinci ani, în stil ștefanian, iar la demisolul ei se mai află anexe, o casă mortuară, o bucătărie și o sală de mese, dependințe necesare pentru buna desfășurare a activității parohiei noastre”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele paroh Romeo George Ceplinschi.