A început „Tabăra bucuriei” a Episcopiei Daciei Felix

Tinerii români din Serbia se află în aceste zile în „Tabăra bucuriei”, organizată de Episcopia Daciei Felix în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad. Ediția a treia a taberei a debutat luni, 18 august, în localitatea Moneasa din județul Arad, când au sosit voluntarii și participanții.

După un scurt moment de rugăciune, tinerii prezenți au luat parte la activități introductive, de cunoaștere și de împrietenire, inclusiv la un atelier de comunicare și lucru în echipă.

Deschiderea oficială a taberei a avut loc în dimineața zilei de marți, 19 august, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor de slujitori. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul slujbei, ierarhul le‑a vorbit tinerilor despre importanța credinței și a participării lor la viața liturgică a Bisericii din care fac parte.

„Este a treia ediție a «Taberei Bucuriei» care se desfășoară tot la Moneasa, o frumoasă stațiune montană din județul Arad. Avem șansa să ne întâlnim și să ne bucurăm de măreția creației lui Dumnezeu și de frumusețea ei. Suntem plini de credință, care este foarte importantă. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea că, pentru un creștin, credința nu trebuie să fie doar o simplă adeziune, credința este ceva mult mai complex și interior ființei noastre. Este acea mișcare a sufletului prin care înțelegem cât ne este dat din tainele acestei lumi, văzând cât de măreață și cât de minunată este alcătuirea ei. În același timp, luăm cunoștință că această lume nu a apărut de la sine, ci a apărut din puterea și lucrarea lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Organizatorii au pregătit pentru zilele de tabără o serie de activități recreative și educative menite să promoveze valorile creștine și să consolideze legăturile dintre tinerii români din Serbia și dintre ei și voluntari. La această ediție a taberei sunt prezenți voluntari de la centrele eparhiale din Iași și din Arad care contribuie la buna desfășurare a activităților și împărtășesc participanților din experiența lor. Tabăra se va încheia în 21 august cu o festivitate.