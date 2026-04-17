A opta așezare de suflet în tihna „Chindiilor culturale” de la Mănăstirea Moldovița

În ajunul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, Mănăstirea Moldovița a găzduit o nouă ediție a „Chindiilor culturale”, eveniment înscris în seria manifestărilor spiritual-culturale organizate în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul face parte dintr-un proiect multidimensional derulat de Mănăstirea Moldovița, păstorită de maica stareță stavrofora Ecaterina, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul cultural și media și cel de comunicare, și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”. Manifestarea se înscrie totodată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2026.

Programul a debutat cu un cuvânt de bun-venit rostit de prof. Daniela Ceredeev, moderatorul evenimentului, după care a avut loc un moment muzical susținut de corul maicilor de la Mănăstirea Cămârzani, dirijat de monahia Ioana Ungureanu și coordonat de stavrofora Maria Deac. Repertoriul pascal, incluzând Catavasiile Învierii, Axionul și Stihirile Paștilor, a adus în sufletele celor prezenți bucuria și lumina sărbătorii.

Invitatul special al întâlnirii a fost Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul Administrației Patriarhale, care a vorbit despre virtuțile sfintelor românce recent canonizate. Pornind de la experiența sa în întocmirea dosarelor de canonizare, acesta a evidențiat modele de viață creștină autentică, ilustrate prin jertfelnicie, credință și statornicie.

Dimensiunea artistică a fost reprezentată de vernisajul expoziției de pictură „Mănăstirile din Bucovina, pași înspre Lumină”, semnată de artistul Dimitrie Roman. Cele 16 lucrări expuse au surprins frumusețea și valoarea spirituală a unor așezăminte monahale reprezentative, precum Putna, Voroneț, Sucevița sau Moldovița.

În cadrul aceleiași întâlniri a fost prezentată și o recomandare de lectură adresată familiei creștine. Volumul „Izvoare și icoane făcătoare de minuni”, semnat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, a fost propus ca reper duhovnicesc, mai ales în contextul sărbătorii Izvorului Tămăduirii.

Mesajul transmis din partea ierarhului locului, prin părintele consilier cultural Constantin Ciprian Blaga, a evidențiat chemarea fiecărui credincios de a deveni martor al Învierii prin viața sa. Pornind de la modelul femeilor mironosițe și al sfintelor recent canonizate, s-a subliniat importanța trăirii credinței în mod concret, prin fapte și mărturie.